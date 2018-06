Malena Gracia y Reina Saba quieren ir a Eurovisión 2019 Malena Gracia y Reina Saba. / Instagram Entre sus proyectos figuran actuar en la Semana del Orgullo Gay en la Puerta del Sol EL NORTE Viernes, 15 junio 2018, 13:03

Malena Gracia, a sus 51 años, ha regresado a los escenarios junto a Reina Saba, la artista que triunfó en 2003 con el tema 'La flota'. Ahora, las dos han creado una versión del tema que promete mucho para este verano. La canción la han bautizado con el nombre de 'Mira como bailo'.

«El single ya lo está bailando todo el mundo. De hecho, en Francia estamos ya en los primeros puestos y vamos a hacer una presentación yendo a todos los programas de televisión», apuntaba la autor de 'Loca', otro tema con el que triunfó en los primeros años 2000.

Pero parece que su colaboración no se va a quedar en 'Mira como bailo' ya que aseguran que tienen preparado un single todavía mejor, que habla sobre el despecho y pretende decir a los hombres todo lo que piensan de ellos. «Las palabras son muy claras y muy contundentes, como es el reguetón. Entonces, igual que los hombres están diciendo letras de las mujeres, nosotras también queremos deciros unas cositas», apuntaba Gracia.

Otro de sus proyectos es actuar en la Puerta del Sol durante la Semana del Orgullo Gay de Madrid junto a Lorna, aunque su proyecto más ambicioso es representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión. «Me gustaría que fuéramos las tres, tres mujeres rompedoras. Y vamos a ganar seguro, porque llevamos una canción que va a dar mucho qué hablar», aseguraba Malena.

También tuvo unas palabras para la actuación de Amaia y Alfred en Eurovisión 2018: «Están llevando temas que a mí no me gustan, son flojos para un festival. Y como yo, creo que piensa el resto de España. Ellos no me parecen malos artistas, tocan bonito y cantan muy bien, pero el tema no era el adecuado. Tenemos que llevar temas con fuerza, no uno que parezca una nana».