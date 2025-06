Makoke, última expulsada de 'Súpervivientes 2025'

El Norte Lunes, 9 de junio 2025, 11:24 Comenta Compartir

Anita y Makoke eran las dos concursantes de 'Supervivientes' señaladas para abandonar el reality el pasado domingo, después de que Damián Quintero, Borja González y Montoya se salvasen sucesivamente. Pues bien, después de que Sandra Barneda anunciase la mítica frase: «Los espectadores han decidido con sus votos en la app de mitele que el concursante salvado sea... ¡Anita!», ya se puede decir que la catalana continúa en el reality, lo que se traduce en que Makoke es la expulsada tras más de 90 días de supervivencia en Honduras.

«¡Gracias!», decía una Anita que estalla en llanto. «¡Gracias Sandra! Muchas gracias a toda la gente que ha gastado un segundo de su tiempo en salvarme. ¡Sois los mejores!», repetía de nuevo, tras recibir la «enhorabuena» de sus compañeros. Tras ello, Makoke se dirigía a Laura Madrueño, que le dedicaba unas cariñosas palabras.

«¡Qué pena me da! Mujer inspiradora donde las haya, lo has dado absolutamente todo. A pesar de las caídas, te has levantado. Me ha encantado verte en la playa, con tu agua de coco y todo. Ha sido un placer verte concursar aquí», ha subrayado Laura Madrueño emocionada.

Makoke, por su parte, indicaba: «Quiero darle las gracias al programa. Esto es una barbaridad y brutalidad, he crecido personalmente. Me llevo a todos, Anita y Montoya, disfrutar de vuestro amor», ha señalado una Makoke rota completamente y que iba uno por uno mandando un emotivo mensaje a sus ya excompañeros antes de salir definitivamente de la palapa.

«Borja, Damián.. y Álvaro, al final he terminado queriéndote», bromeaba Makoke, con la voz entrecortada todavía por la emoción. «Estoy loca por ver a mis niños, a mis hijos y a mi novio. Tengo unos meses muy bonitos por delante. Me voy muy muy feliz y agradecida por todo. Quiero dar las gracias al universo», concluía la colaboradora.

Reacción de sus compañeros

Los concursantes no se iban a quedar callados: no queda nada para la final y la emoción ha sido total por parte de todos. «No has tenido ni un día de bajón, has crecido un montón. Has hecho de todo», le decía Borja González, uno de sus grandes amigos en 'Supervivientes', recordándole a la colaboradora lo último que pescó y cómo se ha superado día tras día en los Cayos Cochinos. Además, ambos se daban un emotivo abrazo.

Por su parte, Sandra Barneda también le ha dedicado unas emotivas palabras: «Llevábamos más de un año comentando si ibas o no a 'Supervivientes'. No solo has estado allí, sino que has sido una pedazo de concursante que se ha puesto en todas las pruebas a luchar como nadie».

Mensaje de apoyo

Pero faltaba, sin duda, un mensaje que Makoke no se esperaría para nada cuando la audiencia había dictado ya sentencia y después del lacrimógeno momento que acabábamos de vivir en la palapa: su hijo Javier Tudela entraba en pleno directo y le dedicaba unas conmovedoras palabras.

«95 días cuando no dabas ni un duro por ti. Te esperamos aquí con los brazos abiertos. Llegas para el día 15, el cumple de tu nieto. Eres una auténtica campeona, lo has dado todo. Has demostrado unos valores enormes, gracias por existir y sacar una sonrisa a todos los que están ahí», señalaba el hijo de Makoke, Javier Tudela, con los ojos vidriosos.

«¡Ojalá llegue, no sabes cómo te echo de menos, cómo quiero veros!«, decía la colaboradora, que se rompía como pocas veces la hemos visto en Honduras, tirándose al suelo y llevándose las manos a la cara. Finalmente, Makoke cogía su saco y abandonaba la palapa.

Temas

Supervivientes