Makoke, sorprendida por su aspecto al verse reflejada en el espejo, tras salir de 'Supervivientes' La ex de Kiko Matamoros no se creía lo que veían sus ojos: «Me veo rarísima» y añadía «Me quiero mantener así hasta mi boda»

El Norte Martes, 10 de junio 2025, 12:59 Comenta Compartir

Makoke, tras una intensa votación con Anita, fue expulsada definitivamente de 'Supervivientes 2025'. Sin embargo, mostró su agradecimiento a todo el mundo que la había apoyado durante todo este timpo.

Ahora, la ex de Kiko Matamoros ha podido verse por primera vez en un espejo tras más de 90 días en Honduras.Su reacción no pasa desapercibido y reconoce que le gusta su gran cambio físico. «Me quiero mantener así para mi boda», dice.

La televisiva asegura que se ve algo «rara». Por ejemplo, cree que su pelo es bien diferente y le sorprende su color. «El pelo... qué horror, no me gusta, está blanco», dice. Además, considera que ha perdido masa muscular en una parte de su cuerpo. «¡Me he quedado sin culo!», exclamaba.

Makoke ha podido disfrutar de una primera comida suculenta a su salida del concurso. Hamburguesas, salchichas, pizza... todo tipo de manjares estaban delante suya en una mesa. Así que ha decidido no perder el tiempo y romper el hambre que ha pasado en 'Supervivientes'. Además, lo ha hecho haciendo su peculiar guiño al cántico que cualquier seguidor del concurso debería saberse. «En honor al agua de coco, que se merece este pedazo de buffete... 'Agua de coco, agua de coco, voy a comerte poquito a poco'», cantaba.

Makoke ha querido brindar por su trayectoria en el concurso. «Me da pena no haber llegado a la final, pero no he tenido ni un día de 'flaqueo', he intentado subir el ánimo», lanzaba y concluía diciendo: «Me siento orgullosa de mí misma».

El cambio físico de Pelayo

Pelayo no ha dado crédito cuando se ha visto por primera vez reflejado en el espejo desde que empezó su aventura en 'Supervivientes'. El diseñador cree que parece «un naúfrago» por sus rasgos faciales y su largo cabello. «Me ha crecido hasta el pie de andar descalzo», dice.

En unas imágenes que podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de la noticia, Pelayo alucina con su «delgadez» tras su expulsión del 'reality'. «Tengo más abdominales ahora que cuando llegué, que no tenía», lanza. «No reconozco a esta persona», agrega. Sin embargo, el diseñador va más allá y tiene claro que detrás de lo que ve en el espejo hay una nueva persona. «Lo que importa es lo que tienes en la cabeza. Es momento de ser menos duro porque creo que soy exigente», se dice a sí mismo.

Ampliar Pelayo tras ser expulsado de 'Supervivientes'. Telecinco

Después, Pelayo ha podido disfrutar de una ducha con agua caliente, con jabón y champú. El asturiano asegura que a partir de ahora va a agradecer cada cosa en España. «Voy a valorar cada pastilla de jabón», señala.

Pelayo ha podido disfrutar de una suculenta comida en la que ha desvelado con qué concursantes compartiría las hamburguesas, la pizza y los manjares que podía ver delante suya. «Sería con Montoya y con Anita para firmar oficialmente la paz, que vean que soy más generoso de lo que piensan», asegura.

En cambio, cree que no hay ningún compañero que no se merezca estar a su lado en esta recompensa por haber participado en 'Supervivientes'.

Temas

Supervivientes