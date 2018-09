Makoke no quiere ver a Kiko Matamoros Makoke en la casa de 'GH VIp'. / Telecinco La concursante de 'GH Vip' ha insistido en que no existe ninguna posibilidad de volver con el colaborador de 'Sálvame' EL NORTE Lunes, 24 septiembre 2018, 11:06

El reciente divorcio de Makoke con Kiko Matamoros está dando mucho juego en la casa de 'Gran Hermano Vip'. En los pocos días que lleva en el reality la hemos podido ver varias veces emocionarse al recordar a sus hijos. El pasado 23 de septiembre se emitía un nuevo debate y se la pudo ver emocionada, nuevamente, al recordar, sobre todo, a Anita Matamosos. «Me ha animado mucho, se parece a Kiko pero en rubio».

Sobre la posibilidad de que el reality envie a su marido a la casa, ella ha comentado que piensa «que él quiere ir» pero «yo no quiero que venga. No voy a volver con él, y no quiero verlo. Yo ahora estoy fuerte, lo he pasado muy mal».

Kiko veía a quien había sido su mujer durante veinte años desde el plató y comentaba: «Me parece bien, lo cabal por mi parte es no aparecer por allí porque podría desestabilizarla y crearla un problema para su concurso» y añadía «Es complicado, es muy duro, nos hemos querido mucho y tenemos que intentar hacerle las cosas lo más llevaderas posible a nuestra hija». Además, aseguraba que no hay posibilidad de volver ya que su relación está «totalmente acabada y no hay posibilidad de retorno».