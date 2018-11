Makoke fuera, Miriam, Koala y Aurah nominados La gala alcanzó un 31.5% de share y 3.361.000 de espectadores EL NORTE Valladolid Viernes, 16 noviembre 2018, 16:15

La gala de Gran Hermano VIP volvió a arrasar en audiencia con más de un 31% de share. Más de tres millones de espectadores vieron la expulsión de Makoke con un 55,5% ante Koala y se conviritó en la octava persona que abandona la casa VIP. «Qué rabia», dijo Makoke al pisar el plató. Algo que ya había manifestado antes de dejar la casa. La concursante, sin embargo, se mostró contenta por haber llegado tan lejos en el programa. «Creía que iba a salir nominada pronto y que me iban a expulsar a la primera de cambio porque sé el concepto que el público tiene de mí».

Los nominados

La organizacón volvió a repetir el juego de inmunidad de la semana pasada con los bombones, aunque en esta ocasión los concursantes tuvieron que elegir una bola con un número en una bolsa. Cada bola correspondía a un bombón. Después de comerlos todos Mónica fue la inmune y fue ella, precisamente la que usó su 'poder' para intercambiar a Asraf (que salió nominado) por Koala para que los nominados definitivos fueran Miriam, Aurah y Koala.

Por otra parte la polémica continuó una semana más en Twitter. El martes hubo acusaciones por parte de los espectadores de uso de abucheos enlatados cada vez que hablaban Miriam o Koala. Algo extraño teniendo en cuenta que son los dos concursante salvados semana tras semana por la audiencia.

En esta ocasión Jorge Javier Vázquez volvió a enfrentarse a aquellos que le critican en Twitter con su particular estilo. «Me dice mi directora que me están haciendo un traje. Os digo una cosa: ancho de espaldas, estrecho de culo...» Asimismo, dijo que no usaba redes sociales «solo Instagram para ligar».

Por otra parte, cuando dio un paso a vídeo, imitó de forma irónica los abucheos que habitualmente se escuchan en plató (también le cayeron a él algunos) reiniciando la polémica con el tema de los abucheos de mentira.

También se enzarzó con el defensor del Koala ante un comentario de éste cuando habló de «linchamiento» y reclamó los vídeos de los demás participantes: «Ante este tipo de comentarios que atentan contra la integridad de las personas que hacen este programa, no quiero hablar más contigo», le espetó el presentador.