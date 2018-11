Makoke desvela los verdaderos motivos de su separación de Kiko Matamoros 01:12 Parecía que iba a ser un divorcio amistoso, pero nada más lejos de la realidad EL NORTE Miércoles, 21 noviembre 2018, 12:40

Cuando salió a la luz la separación de Kiko Matamoros y Makoke tras dos décadas de amor parecía que iba a ser un divorcio amistoso, pero nada más lejos de la realidad. Poco a poco, las cosas entre la expareja se van tensando cada vez más, hasta tal punto que, a la salida de la casa de Guadalix de la Sierra, la concursante de 'GH VIP' no ha dudado en conceder su primera entrevista y criticar al colaborador televisivo.

En dicha entrevista concedida a la revista 'Lecturas', Makoke explica por primera vez las verdaderas razones de su separación. Makoke está muy dolida con la estrecha amistad que mantenía el colaborador de televisión con otra mujer, aunque nunca llegaron a tener sexo: «Para mí eso es una infidelidad. Fue hace cuatro años. Creo que partir de ahí no ha pasado nada más. Sí, ha estado a mi lado, pero ha habido cosas que ha hecho y me he dado cuenta de que no es la persona que yo pienso que es. No lo quiero en mi vida más. He estado engañada». Y añadía: «Me quité la alianza el 7 de agosto».