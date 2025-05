Makoke y Anita siguen enfrascadas en continuas disputas en 'Supervivientes'

El Norte Martes, 27 de mayo 2025, 17:40 Comenta Compartir

Makoke y Anita se han intercalado una sucesión de reproches en el 'oráculo de Poseidón'. Todo comenzó después de que la tertuliana revelase en directo que la barcelonesa había mantenido relaciones sexuales con Montoya en Playa Misterio. La televisiva cree así que existe una razón por la que, según ella, ha cogido «kilos» en 'Supervivientes'.

Makoke le compartió a Anita en varias ocasiones que le sorprende su escasa evolución física desde que empezó la aventura. Tras la confesión que hizo, saltaron las dudas y Anita se someterá a un test de embarazo. «Para que todo el mundo se quede tranquilo», dijo cuando lanzaba sus intenciones a Sandra Barneda.

Pero la bronca continúo. Puedes ver en el vídeo superior a este artículo las imágenes inéditas del momento que vivimos en Honduras. «Ahora me voy a poner las botas», le dijo Montoya a la televisiva.

Montoya, a Makoke

El sevillano le dijo que «asumiese sus errores» -tanto él como su expareja acusan a su compañera de mentir en su confesión-. «Pide perdón, es un tema muy serio», le decía Montoya.

«¿Podéis entender que no me sienta igual que me digas que he cogido kilos?», lanzaba por su parte Anita. Borja entraba también en la conversación y le decía a Makoke que había «insistido mucho» en sus comentarios sobre el físico de la barcelonesa.

Así que la tertuliana rectificaba y decidía disculparse ante su compañera. «Si te ha dolido pido perdón», lanzaba. Así que las protagonistas de la trifulca terminaban dándose un fuerte abrazo. Anita, mientras, le aclaraba que sí había tenido relaciones sexuales con Montoya pero que estas no habían tenido lugar cuando se encontraban en Playa Misterio. «Fue en Cayo Paloma», le decía.