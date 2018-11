Maite Galdeano: «Me gusta Kiko Matamoros para Sofía» La madre de la ganadora de 'Supervivientes' y 'Gran Hermano 16' se pronuncia sobre el tema en 'Sálvame' EL NORTE Jueves, 22 noviembre 2018, 12:54

Tras los rumores del supuesto romance entre Kiko Matamoros y Sofía Suescun, la madre de la ganadora de 'Supervivientes' y 'Gran Hermano 16' ha querido dar su opinión al respecto y ha roto su silencio en 'Sálvame': «A mí no me parece mal que mi hija estuviese con Matamoros».

A pesar de que ha dejado claro que Sofía Suescun le ha dicho en todo momento que no hay nada entre el ex de Makoke y ella, Maite ha insistido: «Por las fotos que veo, los mensajitos... Me dejan entrever que, a lo mejor, sí que hay algo». «Me gusta más el perfil de Matamoros que el del niñato que estaba con ella, que no le aportaba nada», decía sobre Alejandro Albalá, recuerda 'Bekia'.