Maite Galdeano y Carmina, madre de Kiko Jiménez, se hacen oír ante el enfrentamiento familiar
Carmina ha defendiendo con rotundidad a su hijo y a Sofía Suescun, cargando contra Cristian, en el programa 'TardeAR'
El Norte
Jueves, 7 de agosto 2025, 15:02
Carmina, madre de Kiko Jiménez, ha ofrecido una entrevista al programa 'Tardear' para defender a su hijo y a su nuera, Sofía Suescun. Visiblemente emocionada, entre lágrimas y frases contundentes, ha acusado a Cristian Suescun de buscar «dinero fácil» y de haber «vendido bien» a su familia. «Yo vivo de mi trabajo, no de vender a mi hijo y a mi nuera... ni a mi familia. Eso es asqueroso», ha declarado Carmina, que asegura no poder callarse más ante lo que considera una campaña de desprestigio. La madre del colaborador ha descrito una convivencia insostenible con Cristian, al que acusa de ser una amenaza constante para Sofía: «Todo el día tocándose los huevos. No podían más».
Según contaba, Sofía y Kiko llevaban un año al límite por la actitud de Cristian, quien, según ella, se niega a trabajar y vive a costa de los demás. «Sofía le decía: Cristian tienes que trabajar, tus días tienen muchas horas», ha revelado. La madre de Kiko ha insistido en que su hijo «no tiene culpa de nada» y lo ha calificado como «un santo bendito».
En cuanto, a la alianza entre Cristian y Maite Galdeano, madre de Sofía, ha comentado: «Le ha comido el coco y le ha dicho 'vamos a por ellos'. Los dos van a reventar a Sofía», ha afirmado con rotundidad. Para Carmina, esta unión responde a una estrategia de venganza y envidia.
Contradicción
Estas palabras de Carmina contradicen lo que Kiko Jiménez dijo hace apenas un año en el programa 'Fiesta', donde describía a Cristian como «la persona más trabajadora» y «un cielo». Esta incoherencia ha generado dudas sobre la veracidad de los testimonios y ha reavivado el debate sobre las dinámicas familiares en el clan Suescun-Galdeano. Mientras tanto, Cristian sigue defendiendo su postura, acusando a Kiko de «aprovecharse de las mujeres» y de haber estafado a Gloria Camila.
La versión de Maite
Como era de esperar, Maite Galdeano no ha permanecido callada. En una conversación con 'Tardear', la exconcursante de 'Gran Hermano' ha estallado contra Carmina y Kiko. «¿Cómo no se le cae la cara de vergüenza?», ha dicho, acusando a Kiko de «mentir y destrozar familias». También ha lanzado dardos personales: «¿Tú qué clase de padre tienes? ¡Mentiroso! No te tengo ningún miedo. Yo me he apartado, chaval. ¿Qué más quieres?».
Su intervención ha sido un torrente de reproches, rabia y frases que han dejado al público en shock. «¿Al psicólogo yo? ¡De psicóloga me habéis dejado! Esto es de traca, de manual», ha exclamado. Maite ha pedido que Sofía «abra los ojos» y ha insinuado que el entorno de Kiko la ha manipulado: «El bolso que llevas colgando es el que te hace pensar de otra manera, el que te ha hecho tirar a tu madre de casa».
La televisiva ha asegurado que, pese a todo, estará ahí para su hija cuando se derrumbe: «La madre estará aquí para recogerla cuando esté destrozada. Aquí está Maite, su madre, ¡la que la ha parido! ¡La que la ha parido súper bien por abajo!».
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.