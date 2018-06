El Maestro Joao niega su relación con Luismi 'el niño' El Maestro Joao se reencuentra con Jorge Javier Vázquez. / Telecinco Jorge Javier Vázquez y el concursante han protagonizado un encuentro de lo más divertido EL NORTE Viernes, 15 junio 2018, 14:10

Una vez finalizado el reality, Jorge Javier Vázquez y el Maestro Joao se han reencontrado en el plató de 'Supervivientes', convirtiéndose en uno de los momentos más esperados por la audiencia. Tras una entrada triunfal en el plató, el presentador y el concursante se abrazaron. «Ya podemos hacernos nuestros», decía Joao, mientras el presentador, sonriendo, contestaba «Yo no me regalo, yo la primera noche no hago nada». Un comentario que tuvo su respuesta: «No te preocupes, la primera noche leemos o vemos los resúmenes del programa».

A continuación, el superviviente le llevó un regalo para que le diera suerte: «Bueno, ya en la convivencia te iré diciendo cómo cuidarlo». El presentador no podía dejar de reírse ante tales propuestas. Cuando le preguntó por Luismi 'el niño', el gran ausente de la noche, el Maestro Joao respondió: «Para mí es una persona que me devolvió la vida, es una persona importantísima. Podría decir que le amo porque a la gente la amo. Daría mi vida porque es una persona maravillosa, divina», pero Jorge Javier insistía: «¿Pero sois novios?» y éste aseguró que «no», aunque no lo decía convencido del todo, por lo que el presentador tenía un presagio: «Esto es muy raro. Va a haber debate».