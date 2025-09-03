Maestra Benita completa su transición a mujer, ya quedó atrás el Maestro Joao La televisiva anunicaba: «Me he hecho la operación de vagina, ya estoy toda tuneada»

El Norte Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:55

Benita anunciaba, hace unos días, a sus seguidores en redes sociales, que está inmersa en su proceso de cambio de género por el cual se está sometiendo a diferentes operaciones, razón por la que ha aparecido en silla de ruedas y se ha emocionado ante las cámaras que estaban esperándola en su llegada a Madrid.

«Tengo que ser fuerte. Cuando me dicen 'qué fuerte eres, Benita', digo 'por tantas Benitas, por tantas Benitas'. Y bueno, aquí estoy, feliz de estar y de hacer todo lo que estoy haciendo», aseguró a Europa Press en unas declaraciones en las que no pudo ocultar las lágrimas.

Además, aprovechó para mandar un mensaje de fuerza para todas aquellas personas que están pasando por lo mismo que ella, aunque sin aclarar el porqué de su situación de movilidad en aquel momento: «Que les sirva y que sepa todo el mundo que nunca es tarde [...] Me han pasado muchas cosas. A mí ya me pasan muchas cosas siempre, pero no son malas».

Ahora, en declaraciones a Anda ya, donde colabora, ha revelado que ya ha completado su transición: «Venía de Barcelona, sola y en silla de ruedas, porque venía de hacerme la operación de vagina, que me la he operado». «Ya estoy toda tuneada, solo me queda hacerme los pies la semana que viene», comentó.

«Me siento muy bien, me siento muy yo. He notado que he hecho la transición, pero que en realidad Benita ha estado siempre, yo lo que estaba era disfrazada de Maestro Joao, hacía transformismo», ha admitido.

