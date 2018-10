La madre de Suso le echa una buena reprimenda a su hijo Suso con su madre Mercedes en el confesionario. / Telecinco El concursante de 'Gran Hermano VIP' llegó a plantearse abandonar el concurso EL NORTE Lunes, 22 octubre 2018, 14:32

Suso Álvarez y Aurah Ruiz tuvieron durante la sexta gala de 'Gran Hermano VIP 6' la visita de su madre y su 'segunda madre', respectivamente. Primero, las visitas vieron al familiar del otro, mientras que, más tarde, cada concursante se pudo reunir con la personas a la que tanto querían abrazar.

«Uy... Ya me lo has dicho todo», dijo el concursante nada más entrar y ver la cara de su madre. Mercedes le comentó a su hijo su gran preocupación por la imagen que se está viendo de él en el exterior. «Me estás preocupando porque te veo muy mal a ti. ¿Qué te está pasando? Yo no veo al niño que veo en mi casa. Ese niño que sale, que es divertido... ¡No lo veo!», decía Merche mientras el concursante la escuchaba en silencio, cerrando los ojos, decepcionado, al escuchar las críticas palabras de su madre.

«Ese Jesús que está con sus hermanas superbien, ese niño lo he perdido. Estás todo el día discutiendo, ¿por qué entras al trapo en estas cosas?, ¿por qué?», le preguntaba su madre que añadía: «Si alguien intenta buscarte, date media vuelta, vete por ahí... Has llegado a un límite que te está haciendo daño. No te estás dando cuenta, pero te está perjudicando muchísimo, tanto que no sé ni si te merece la pena seguir aquí dentro». Pero todavía había más: «Falta mucho para acabar el concurso, ¿vale? Reencamínalo, tú puedes. No entres más al trapo de nadie. Los que tú crees que son tus amigos, no lo son. Nadie es tan bueno y nadie es tan malo, ¿vale? Como me han dicho que te puedo decir lo que yo quiera, no te fíes de nadie, ¿eh? De Aurah sí, Aurah está contigo a muerte, pero no te fíes de nadie. No quiero que vayas desconfiado, no quiero hacerte daño, no quiero que luego salgas hecho polvo... Vengo a darte ánimos, a ayudarte, a decirte: 'venga, lo hemos hecho mal, empezamos de cero y para 'alante'. Voy a demostrar el chico alegre, el chico que sabe dialogar, que puedo discutir hablando, sin chillar, ¿vale?».

El concursante después de esos consejos de su madre le preguntó: «Ya, lo sé, soy consciente... ¿Me voy? ¿Abandonamos?». Ésta le dijo que «no, nunca. ¡Qué tú me digas a mí esto!», a lo que la madre respondió: «No, ni se te ocurra. Eh, que he venido a darte ánimos. Ni se te ocurra, empezamos de cero. Oye, que llevas solo un mes. Tú puedes darle la vuelta a la casa como tú quieras, demostrar el niño bueno que eres, el que sabe hablar, dialogar, ayudar a los demás, el cariñoso... Relaciónate con todos, ¡con todos! Porque, quien piensas que es tu amigo, a lo mejor no lo es tanto» e insistió: «Con Aurah bien, yo la veo buena nena, te lo digo de verdad, la veo buena nena. Te digo lo que veo y sí la veo por ti, es lo que a mí me transmite, pero, por favor, reencamínalo. Demuestra la persona que todo el mundo dice que eres, el buen niño que dicen que eres, que estás demostrando todo lo contrario».

Mercedes Perera se despidió de su hijo, diciéndole: «Queremos al Jesús que está en mi casa. Lo demás todo está bien. Te quiero. Empezamos de cero, me lo has prometido. Jesús, nos jugamos mucho. Ni una vajilla más, ni una. Relaciónate con todos y dialogando. Dialogando se ganan las batallas, tú mismo lo dices. Conecta contigo mismo».