La madre de Rafa Mora critica la actitud de la novia de su hijo

EL NORTE Miércoles, 4 julio 2018, 18:02

Macarena, la actual pareja del colaborador de 'Sálvame' Rafa Mora ha sufrido un traspiés que le podría salir caro. Éste viene motivado por la publicación de unas fotografías en la playa en la que aparece tomando el sol sin la parte de arriba y sentada en la misma toalla que un amigo, por lo que han comenzado a sonar las alarmas ante una posible infidelidad. Para echar más leña al fuego, la situación se ha complicado con las declaraciones de Montse, su futura suegra.

La madre de Rafa Mora comentó el pasado 2 de julio en 'Sálvame': «Macarena es una niña. Macarena es muy infantil. La han educado de otra manera diferente. Yo la veo una niña. Si viene con mi nieto y se pone a ver los dibujos. Yo la veo una buena niña», y añadió: «Rafa, de lo poquito que conoce de Macarena, yo creo que tampoco le tiene que dar gran importancia porque depende quién lo haga se le da una importancia o se le da otra».

A medida que se van conociendo más detalles del día de playa, la versión va cambiando: «Ella primero me dijo que al salir de trabajar iba a tomar algo con una amiga para celebrar que había aprobado unas asignaturas de Selectividad. Al rato recibí estas fotos y yo al principio pensé que eran del día anterior, que si sabía que iba a la playa con este amigo pero me aseguraron que no. La llamé y no contestaba porque a veces allí no hay cobertura». Rafa Mora estaba un poco mosca con todo esto: «Ella está muy tranquila. El chico me ha escrito y también está muy tranquilo. Y me niego a pensar en pleno siglo XXI que por ir a la playa con un amigo tengo que alarmarme», aunque por lo que parece el problema viene por otro lado: «Mi mosqueo no va por ahí. Ella tiene que tener cuidado con sus actitudes y su comportamiento, porque no se queda en su intimidad».

Tras sus explicaciones tomó el turno Belén Esteban que dijo: «A ver, Macarena no te puede reprochar que ella es una persona anónima porque, por los motivos que sean, ella se ha hecho platós de televisión. Ella ahí no te puede reprochar. Además, ella también sabe con quién sale y tiene que ser consciente de ello».