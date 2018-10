La madre de Elena Tablada niega que Bisbal no se hable con su familia La madre de Elena Tablada. / Europa Press Reitera que en su boca se han puesto comentarios que no había dicho nunca EL NORTE Jueves, 25 octubre 2018, 12:46

La madre de Elena Tablada ha querido hablar sobre la polémica generada a raíz de unas declaraciones de su hija en el programa 'Viva la vida' en las que afirmó que mantenía una relación tensa con su ex, David Bisbal.

Transcurridas unas semanas, la madre de Elena Tablada ha hablado en la gala de los Premios Iris, donde ha querido desmentir que ella dijera que Bisbal se llevaba mal con sus padres: «No es verdad, yo he hablado con la madre y muy bien».

Sobre la inminente boda de su hija, la madre ha señalado, en una entrevista al portal 'Chance', que «están encantados, ahora se fue con Ella porque tenía que hacer cosas en Miami para la boda. Muy bien».

En cuanto a las polémicas fotos de Rosanna con la niña, la madre ha dejado claro que «no sé, yo no quiero hablar del tema porque ahora estamos felicísimos, encantados y no quiero saber nada el tema. Ya se zanjó la cosa, han puesto palabras y cosas que yo no he dicho. Jordi Martín ha dicho cosas que, siendo amigo, yo no he dicho».