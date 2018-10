La madre de Elena Tablada apoya a su hija en su 'guerra' contra Bisbal 01:42 La diseñadora Elena Tablada. / Instagram Javier Ungría cree que no debería haber más implicados en esta guerra que los afectados, que son Elena y David EL NORTE Miércoles, 3 octubre 2018, 12:37

La relación entre David Bisbal y su ex Elena Tablada va de mal en peor. Tras la visita de la diseñadora al programa de Toñi Moreno 'Viva la vida' y dijera que la relación con el almeriense es insostenible y él le contestará que «la relación es mala por la personalidad de ella y por su educación», el cruce de acusaciones no ha cesado.

Este enfrentamiento ha provocado que la madre de Elena también haya entrado en la 'guerra'. Según ha desvelado a la revista 'Look': «Ahora Bisbal no se lleva bien ni con su familia», aunque también dejó claro que no quiere meterse demasiado en los problemas de su hija: «Esos son sus problemas. Allá ellos dos» y añadía: «Se llevaban muy requetebién y ahora resulta que se llevan mal. Ellos son mayores de edad así que que se las arreglen solos».

Elena Tablada madre, se ha querido alejar de estas diferencias e incluso asegura que mantiene una buena relación con la familia del cantante: «Yo me llevo muy bien con la madre de David, con todo el mundo. Siempre me he llevado bien con todos», aunque con quien no se lleva tan bien es con el padre de su nieta.

El marido de Elena, Javier Ungría, también cree que no debería haber más implicados en esta guerra que los afectados, que son Elena y David.

Todo el problema surgió a raíz de una fotografía en la que la actual pareja de Bisbal, Rosanna Zanetti, aparecía junto a Ella, la hija que el almeriense y Elena Tablada tienen en común. Según relata la madre de la diseñadora: «Elena se pone brava conmigo si pongo una foto y David a mí tampoco me dejaba poner fotos».