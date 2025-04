La madre de Álex Casademunt explica la razón por la que ha paralizado la publicación del disco póstumo de su hijo

el norte Miércoles, 7 de abril 2021, 13:33 Comenta Compartir

Hace un mes que Álex Casademunt fallecía en un acciente de tráfico. La familia todavía afectada por el suceso habría paralizado la publicación de un disco en el que el triunfito estaba trabajando en los últimos meses para relanzar su carrera en solitario. Cuando faltaban pocos días para el lanzamiento de su tema póstumo, un dúo con su hermano Joan, los padres del artista se habrían negado al estar su inesperado fallecimiento demasiado reciente.

Rosa, la madre de Álex, ha confirmado que de momento no publicarán el esperado trabajo del cantante. En una entrevista a 'Chance' comenta que: «Es muy reciente. Ahora no tenemos tampoco muchas ganas de… De momento no, de momento no». Respecto a si se llegará a hacer este disco, en el que colabora el hermano de Álex ha señalado: «Sí, pero Joan está también muy afectado y tampoco tiene fuerzas para hacer promoción ni nada de eso. Ahora no es el momento».