Lydia Lozano explica las razones de la cancelación de 'La familia de la tele'

El Norte Martes, 8 de julio 2025, 14:06 Comenta Compartir

Lydia Lozano una de las colaboradoras del programa de TVE 'La familia de la tele', cancelado hace unas semanas por sus bajas audiencias, ha acudido a una entrevista en el podcast 'Mola mazo' de Óscar Repo, donde hacía alusión en un primer momento a Belén Esteban y María Patiño. «Empezaron a hacer muchos podcast, muchas cosas, a aparecer en 'La Revuelta', a hablar bien del programa... Claro, yo no soy tonta. La colaboradora les advirtió: «Yo le dije a Vallde (peras), a Belén, a Matamoros... Televisión Española es un terreno muy duro. Hay mucha línea roja. Tú no puedes hablar como si estuvieras en una privada, para nada. Les avisé a todos, pero ellos pasaron de mí».

La colaboradora no se ha callado nada: «Te voy a dar el titular que les dije a todos: 'Somos 7 caballos desbocados que les meten en una cuadra'. Nadie se dio cuenta de mi titular. Hacíamos lo que nos daba la gana, cocinando, levantándonos, hablando de la cadena de enfrente, de Pablo Motos... Y el primer día en plató estábamos parados; al tercero nos pidieron que nos moviésemos», contaba.

Lenta agonía

Lydia Lozano sabía perfectamente por dónde iban a ir los derroteros pues ya era colaboradora de 'Mañaneros', programa de RTVE: «En Televisión Española los cámaras no se mueven. Yo lo sabía porque en 'Mañaneros' yo me levantaba y el cámara le echaba la bronca al director: 'Que Lydia no se mueva, que yo no me muevo'. Ahí empezaron a moverse todos (los cámaras). Un beso a todos los cámaras que nos han aguantado que somos muy educados, pero vamos a por una coca-cola, nos levantamos a cocinar... Yo sabía que eso no...».

Además, ha comentado que el final del programa fue una lenta agonía: «Yo estaba deseando que se acabase. Yo sé lo que es la cuenta atrás en un programa, pero la agonía que he pasado en este programa no la he vivido en mi vida. Es que yo creo que el público de La 1 no es el público de 'Sálvame', ya está. Y que estamos muy estigmatizados pues sí», concluía sobre el asunto añadiendo que no ha recibido ninguna propuesta para volver a 'Ni que fuéramos'.