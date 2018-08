Luis Tosar señala que ser padre «es bastante complicado» El actor Luis Tosar. / Efe El actor apunta que, con mucha probabilidad, no volverá a rodar hasta el próximo año EL NORTE Jueves, 30 agosto 2018, 14:16

Luis Tosar acudió ayer al estreno de su última película, 'Yucatán', y lo hizo acompañado por el resto del reparto. Durante la presentación, habló con el portal 'Chance' sobre un tema relacionado con la película, la paternidad y sobre el nuevo registro que ha mostrado en el filme de Daniel Monzón.

Sobre su nueva faceta y su participación en una comedia, el actor quiso restar importancia: «Es más habitual de lo que parece pero no es para el gran público. En cines sí hacía mucho que no participaba en una comedia porque hacía tiempo que no encontraba una cosa como 'Yucatán' para meterme ahí, me habían ofrecido alguna que otra pero unas te hacen más gracia, otras menos y ésta tenía muchos ingredientes que apetecían».

En cuanto a sí ha podido disfrutar durante el verano con su hijo, el actor comenta que sí ha podido, porque vive con él, aunque ha tenido que trabajar. Sobre su papel de papá, señala que «es bastante complicado pero lo bueno es que tienes mucho tiempo para ensayar».

Respecto a sus nuevos proyectos y los que acaba de concluir, apunta que «rodé dos pelis seguidas y ahora es verdad que, seguramente, entre en una etapa larga de paro biológico. No creo que ruede nada hasta enero o febrero».