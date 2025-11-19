Lucía Etxebarría: «Rezad por mí, tengo un problema serio»

El Norte Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:09 Comenta Compartir

La escritora Lucía Etxebarría ha publicado una fotografía en su cuenta de Instagram desde la sala de espera de un hospital. En la imagen se ve un monitor apagado, con un cartel en el que se avisa que está estropeado y que se avisará a los pacientes por nombre, propio de una sala de espera médica. Una imagen que ha aparecido acompañada del texto: «Las malas noticias: acabo de salir de consulta y tengo un problema relativamente serio y que puede durar meses. Las buenas: al menos, ya se sabe lo que es. ¿Por qué os lo cuento? Pues porque constantemente me están llamando para que participe en canales de Youtube o en mesas redondas, conferencias y demás ( siempre sin ofrecerse a pagar, por cierto)», ha dicho, sin decir exactamente qué es lo que le ocurre.

«Por favor, entended que gran parte del tiempo lo tengo que pasar en la cama y otra gran parte del tiempo en rehabilitación. Ni siquiera puedo comprometerme a estar en determinado canal a tal hora y desde mi casa porque me es imposible comprometerme, nunca se sabe si en el momento de la cita voy a tener un ataque de dolor y me voy a tener que meter en la cama. ¿Por qué no cuento exactamente de qué se trata? Pues porque no quiero especulaciones ni dramas. Si eres creyente agradecería que rezaras por mí. Gracias por leer hasta aquí», ha añadido, si bien luego ha explicado que «no se va a morir, ni nada por el estilo».

La publicación ha recibido numerosos mensajes de apoyo, en los que sus seguidores le envían ánimo y le desean una pronta recuperación, a pesar de su hermetismo. «Eres fuerte y valiente, te mando toda mi energía», «Ahora que estabas levantando cabeza con tus proyectos...» o «Un abrazo curativo», son algunos de los comentarios de sus fans. Nada les hacía esperar que estuviera enferma cuando, el otro día, la escritora publicó un duro texto contra la «saturación» de noticias publicadas sobre Rosalía:

«Con todos mis respetos a Rosalía y a sus fans. Y a su peluquero que le ha hecho esa diadema teñida tan mona. De verdad creo que la chica es preciosa y seguro que es un genio musical pero... ¡No puedo más con ella! Yo no odio a Rosalía, pobrecita, y mucho menos a su música. Simplemente mi cerebro está cansado de oír su nombre y de ver su imagen. O de que me digan que si no me gusta su música poco menos que me van a enviar al infierno de los incultos«, decía, originando en su cuenta un debate sobre la excesiva (o no) promoción del nuevo disco de la cantante, LUX.