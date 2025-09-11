El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Lucas en 'Me quedo conmigo'. Mediaset Infinity

Lucas, de Andy y Lucas, se sincera sobre los capítulos más tristes de su vida

El cantante ha concedido su entrevista más íntima en Mediaset Infinity, en concreto en el programa 'Me quedo conmigo'

El Norte

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:56

Lucas González ha abierto su corazón y ha mostrado sus sentimientos, compartiendo algunos de los momentos más tristes que han marcado su vida. Y lo ha hecho en el programa 'Me quedo conmigo', en Mediaset Infinity, junto a la psicóloga Alicia González.

Lucas recordó que el «peor» episodio que ha vivido en el aspecto laboral ha sido no poder despedirse de su mejor amigo, Río, tras su fallecimiento. «Había personas en la discográfica que me decían que tenía que hacer un tipo de televisión, y que si yo no lo hacía, pues ya vería yo lo que hacía, pero cuando me enteré de que iba a fallecer cogí las maletas y me fui a Cádiz, y efectivamente llegué y murió», narra.

Sin embargo, al día siguiente tenía previsto acudir a un programa de televisión, y se vio «obligado» a personarse. «No sé si me lo perdono, porque no pude despedirle ni enterrarle», se lamenta. Desde entonces, intenta «hacer lo que me da a mí la gana en mi carrera, ahora que puedo, porque afortunadamente a mí ya dinero no me hace falta».

Más momentos complicados

Lucas también ha recordado el primer momento complicado de su carrera: cuando cogió peso. «Estaba la presión pública, personas cercanas que no estaban acertadas a la hora de decirme las cosas sobre mi físico... Ahí fue duro». Durante aquella época, el artista estaba «cabreado conmigo mismo, y de eso uno no se siente orgulloso».

A todo ello hay que añadir tres polémicas actuales: su cardiopatía, el problema con su nariz tras operarse y su presunta disputa con Andy en un camerino en medio de un concierto -controversia que el mismo cantante ha negado categóricamente-.

La razón por la que ha decidido abordar todos estos temas ahora es porque «quería estar delante de una profesional» para liberar sus sentimientos y emociones y «cerrar de una vez por todas» los rumores y problemáticas que han surgido en su vida.

