Lucas 'amenaza' con seguir carrera en solitario sin Andy

Durante la grabación del programa de Mediaset Infinity 'Me quedo conmigo', Lucas no se ha mordido la lengua, e incluso ha hablado sin tapujos del estado de su nariz. Sus seguidores se siguen preguntando qué ocurre con el apéndice del cantante, y las redes se inundan de memes haciendo bromas sobre su persona, algo que no gusta a Lucas porque ha tenido que escuchar de todo. Hasta le han ofrecido droga delante de su hijo al ver su aspecto, y también le preguntan por el futuro del dúo, que parece oscuro, casi negro.

Por ello, Lucas ha acudido a 'Me quedo contigo', donde se ha enfrentado a sus inseguridades y traumas, sincerándose ante la atenta escucha de la psicóloga Alicia González en la nueva temporada del programa de Mediaset Infinity. Son cuatro programas que se estrenan a partir del 10 de septiembre y en los que el artista tratará cada vez un tipo de inseguridad distinta: trabajo, familia, salud y futuro. Una terapia intensiva ante los ojos de toda España.

Valiente

«Es de ser valiente estar aquí teniendo como tengo la nariz», ha asegurado Lucas sobre los problemas que le está dando su ya mítica nariz desde que decidiera intervenírsela. «He tenido que parar la grabación tres o cuatro veces porque tengo sangrados en la nariz por la cicatriz», ha contado a los espectadores. Y también ha reconocido de dónde parten todos los problemas: «No fui buen enfermo».

Lucas también ha dejado caer que su futuro pasa por enfocarse en su carrera en solitario. «Apoyar me apoya, pero Andy no vale para hacer eso. Hay que tener una disciplina y Andy no la tiene». Además, ha afirmado con total confianza que su compañero de tantos años se «alegraría» al verle actuar en solitario.

No siguió correctamente las indicaciones

El principal problema con su nariz fue que no siguió correctamente las indicaciones que le dieron los médicos tras la intervención, lo que provocó que el apéndice adquiriera una forma casi surrealista. Aun así, el artista ha manifestado que «se ha hablado de temas maquiavélicos que se pueden hacer con la nariz».

Igualmente, ha recordado el peor momento de todos los que le ha tocado vivir en este tiempo, que fue cuando «me tiraron una bolsa de droga en la mesa delante de mi hijo» y le dijeron: «Venga, vamos a probarla». Lucas solo espera ahora que esta terapia pública ante las cámaras marque un punto de inflexión en su vida.

