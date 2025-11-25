Lucas: «Alguien está asesorando mal a Andy» El artista, en una entrevista con el periodista Javi de Hoyos, ha querido desmentir que llegara a las manos con su compañero o que le debe dinero

El Norte Martes, 25 de noviembre 2025, 12:08 Comenta Compartir

María Gómez, colaboradora de 'Zapeando', ha anunciado que hay un nuevo capítulo en el culebrón de Andy y Lucas. «El periodista Javi de Hoyos ha publicado una entrevista con Lucas González, en la que el cantante cuenta, sin filtros, cómo está la relación con Andy», expone la zapeadora.

Lucas afirma que está «sobrepasado y entristecido». Además, se lamenta de haberse convertido en una «broma de meme» durante un año y medio debido al estado de su nariz. Además, también se hace eco de algunas de las afirmaciones que se han hecho sobre él, sobre que le había partido el abductor a su compañero en una pelea o que debía dinero. «Todo eso es falso», le dice al periodista.

«Si me preguntas si Andy y yo hemos llegado a las manos, nunca en la vida», añade en la entrevista. El cantante expone que, entre ellos, se han dado debates o discusiones. «¿Tú te has planteado, como se ha dicho, demandar a Andy?», pregunta Javi. «No quiero llegar al punto de hablar de demanda con Andy. el tiempo dirá«», responde, «me gusta más construir que destruir».

El artista señala que, en su opinión, alguien está asesorando mal a Andy. «Le han dicho habla mal de Lucas para poder subir tú en tu música», afirma. Y, además, le pide que intente conseguirlo «haciendo su trabajo musicalmente» y hablando sobre él.

El cantante también habla sobre su nuevo proyecto infantil, 'Los Pipicaca'. Lucas cuenta que están a punto de alcanzar el millón de visitas en el vídeo. «A ver si voy a superar a Rosalía con el vídeo», comenta entre risas. «Para que digáis que es música de mierda... pues no», concluye.

Temas

Música