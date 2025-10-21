Loles León desvela el infierno sufrido con su nieto Telmo por su custodia La actriz ha denunciado en el programa 'Madres: desde el corazón' los problemas legales a los que se ha enfrentado la familia paterna del niño, de 13 años

El Norte Martes, 21 de octubre 2025, 15:52 Comenta Compartir

Loles León, más allá de su faceta artística, también es conocida por pronunciarse políticamente sobre diferentes cuestiones sociales. Sin embargo, han sido contadas las ocasiones en las que se ha abierto sobre su vida más personal.

Criada en plena Barceloneta, Loles León es madre de un hijo, Bertoldo Gil, quien ha seguido los pasos de su madre, puesto que también se dedica al mundo la interpretación, aunque en su caso, como productor. Además, la actriz es abuela de un niño llamado Telmo, de 13 años.​

La actriz confesó hace unos años en el programa 'Ven a cenar conmigo' que tenía «muchos complejos» respecto a la maternidad. «Yo soy madre soltera y serlo en los años 70 en España es muy jodido. Ibas por allí con el niño para subirte al escenario y ganar cuatro perras», dijo entonces. Ahora, la intérprete ha confesado distintos aspectos sobre la maternidad y su faceta como abuela en el programa de Mediaset 'Madres: desde el corazón', donde ha desvelado los problemas legales a los que se ha enfrentado su hijo por la custodia de su nieto.

Madre soltera en los 70

La actriz fue madre soltera a inicios de los años 70. «Yo nunca me he querido casar. No creía en el matrimonio porque había muchos impedimentos para volar porque hasta para abrir una cuenta corriente necesitabas el permiso del marido. Por eso no quería casarme, pero sí quería amar», le ha contado a Cruz Sánchez de Lara, presentadora del programa.

Aunque no llegó a casarse, Loles León se enamoró del padre de su hijo y decidió marcharse a vivir con él a Suecia para evitar que hiciera el servicio militar obligatorio. Fue al volver a España cuando se enteró de que estaba embarazada. «Él me preguntó si yo quería abortar y le dije que no, que yo quería ser madre. Me dijeron entonces que sería madre soltera y yo contesté que no sería ni la primera ni la última», ha recordado.

«En aquel momento, los hijos de madres solteras no podían ir a los colegios públicos, así que tuve que trabajar mucho y pedir mucho dinero prestado para meterle en uno privado, donde el pensamiento era mucho más libre. Pero bueno, lo más duro para mí fue querer criarlo yo sola y estar las 24 horas con él y no poder, porque tenía que trabajar», ha confesado la intérprete.

La custodia de su nieto

Ahora, Loles León es abuela de Telmo, de 13 años. Sobre él también habló en 'Madres: desde el corazón', donde desveló por primera vez los problemas legales que han sufrido tanto ella como su hijo con la custodia del menor. Tal y como ha contado la actriz, la familia paterna ha tenido durante 12 años dificultades para ver al niño.

«A un niño no le puedes dejar sin sus dos pilares. No puedes dejarle solo con un progenitor. Tienen que ser los dos compartiendo esa educación, ese amor, esa cultura, ese aprendizaje, esa fuerza y esas herramientas para que sea un hombre bueno y seguro. Pero no es así porque los niños son los que pagan este pato», ha denunciado la actriz en el programa de Mediaset Infinity.

Loles León ha sido tajante sobre la complicada situación que han vivido tanto su hijo como ella: «Un niño no puede quedarse sin conocer a su familia paterna porque es su tribu. ¿Qué pasa con esas personas que tienen un ser querido y no le pueden ver? ¿Qué pasa?».

La actriz ha reivindicado que en España «se juzga mal y se reparte mal para el niño». «Llevo 12 años en este tema y lo estoy denunciando en tu programa, nunca lo he dicho. Lo digo ahora porque ya está firmado y eso lo ha conseguido mi nieto, no lo ha conseguido ninguna jueza», ha contado la actriz.

La intérprete ha hablado también sobre su faceta como abuela: «Para mí, él es el regalo que me ha dado la vida, es la persona que me mantiene con energía». Según ha defendido, «no es lo mismo tener un hijo que un nieto porque, como abuela, ya no tienes que estar pendiente de que todo salga bien, aunque yo también formo parte de su educación».

Con 13 años, su nieto es plenamente consciente de la fama de su abuela, una situación complicada de gestionar en ocasiones. «A él le da vergüenza que le digan algo en el colegio, como también le pasaba a Bertoldo. Lo que sí le gusta es que me reconozcan por las películas de Santiago Segura, que me han convertido en la abuela de España», ha comentado, en referencia a la saga 'Padre no hay más que uno'.