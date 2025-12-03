Lola Lolita denuncia el «asqueroso» acoso que sufrió con un hombre en el aeropuerto La influencer anima a otras mujeres que hayan sufrido un momento similar a denunciarlo y no guardar silencio

La influencer Lola Lolita ha denunciado pen redes sociales el acoso que sufrió en un avión junto a su pareja, Alonso López: «Esto es acoso, es asqueroso, ¿tú crees que eso se lo harían a un tío? ¿Sería tan gracioso?». La joven de 23 años asegura que «está cansada de callar y reprimir este tipo de situaciones».

Todo comenzó en un vuelo de Madrid a Gran Canaria. «Durante el trayecto me despierta un chico que me iba grabando sin que yo lo supiese, con las gafas, ahí en el vuelo para pedirme una foto de primeras». La influencer cuenta que se saca la imagen porque «siempre le dice que sí a todo el mundo aunque esté dormida o donde sea». «Me despierto, me hice la foto y genial», subraya.

Una vez que llega el avión a Gran Canaria a las 23:30 horas, Lola Lolita confiesa que «estaba super cansada»: «Me vino un tío a vacilarme mientras me está grabando a escondidas, sin avisarme, sin mi consentimiento, para luego publicarlo sin que yo supiese nada».

Segundos después, aparece un amigo suyo. «Me viene el coleguita grabándome y vacilándome. Una cosa es que te conozca, que seamos amigos y que te puedas coger esa confianza de gastar una broma. Pero en este caso no te conozco de nada, me estás grabando en mi cara, sin mi permiso y lo publicas», subraya la influencer.

El chico le da la mano mientras le dice: «Hola, soy Turbo y con esta mano me masturbo». La joven reconoce que no sabe cómo pudo mantener la compostura: «No sé ni cómo me pude contener y tuve la paciencia, me quedé en shock. Que me venga un tío a decirme esto es asqueroso».

La influencer lamenta que este tipo de acoso solo lo sufren las mujeres: «Se lo hacen a una mujer porque saben que nos quedamos en shock porque no damos crédito de la situación y abusan de ese momento para poder humillarte y ridiculizarte en público. Es que no puedo evitar poner cara de asco. Estoy alucinando».

«Si te ha pasado, por favor, cuéntalo», pide la influencer

Lola Lolita se muestra preocupada por esta situación y por las mujeres que lo apoyan, ya que ha visto cómo muchas usuarias «le dan like o se ríen en comentarios». «Incluso mujeres creadoras de contenido que le dan me gusta. No lo puedo entender a no ser que seas una 'pick me' de manual», añade angustiada.

La joven anima a otras mujeres que hayan sufrido un momento similar a denunciarlo en redes sociales para no guardar silencio ante el acoso: «Me da muchísima rabia. Si te ha pasado, por favor, cuéntalo y que se hagan las denuncias públicas. Todo para que los hombres paren de intentar humillar y ridiculizar a las mujeres en público y encima se aplaudan». La influencer resalta que este tipo de actitudes son «asquerosas y no se pueden normalizar». Y hace un llamamiento para acabar con esto: «Tengamos un poco de cabeza y conciencia social».