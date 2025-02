Lola, la hija pequeña de Charlie Sheen, abraza el cristianismo

El Norte Martes, 4 de febrero 2025, 10:49 Comenta Compartir

Lola, una de las hijas del actor Charlie Sheen, ha desvelado, a través de sus perfiles en las redes sociales, una decisión que ha cambiado notablemente su vida.

A sus 19 años, la hija pequeña de Charlie Sheen aseguró en su perfil de Instagram, según recoge ABC, haber tocado «fondo» al mismo tiempo que compartía imágenes de su reciente bautismo a través del cual ya abraza el cristianismo. En la misma publicación, Lola se sinceraba como nunca antes de un aspecto desconocido de su vida que arrastraba hasta el momento en el que decidió creer en la religión cristiana. «Cuando estaba en mi más profunda depresión, hubo un momento en el que me di cuenta de que toqué fondo. Me sentí tan perdida y desesperada, y estaba haciendo lo mejor posible para llegar al día siguiente. Acabé de aceptar que mi vida iba a ser así para siempre, y pensé que nunca volvería a reír de verdad. Hasta que conocí no sólo a mi Salvador, sino a mi mejor amigo, Jesús», expresaba con su testimonio.

«Jesús me conoció exactamente donde yo estaba, y Él se convirtió para siempre en mi sol. Él me eligió cuando nadie más lo hizo y me amó cuando no me sentía digna de amor. Él me dio una luz y me rescató de la oscuridad. Jesús me salvó de luchar contra la ansiedad severa y ahora me encuentro riendo de nuevo en lugares donde sólo había llorado. Jesús es la única razón por la que estoy aquí hoy e hizo que mi vida valga la pena», confesaba entonces quien revelaba que había recibido el bautismo a principios de año y ahora comparte su historia con sus seguidores.

Problemas de salud mental

Hace varios días, la joven también concedía una entrevista para 'CBN News' en la que se sinceraba sobre la nueva vida que vive después de su conversión habiendo superado sus problemas de salud mental. «Ha sido muy alentador y abrumador, pero en el mejor sentido posible. Me sentí muy sola al principio de mi camino, y ahora puedo compartir lo que Jesús ha hecho en mi vida», reconocía quien confesaba que el trabajo de sus padres le hicieron no sentirse acompañada en su infancia. «Crecí con padres que trabajaban en la industria y siempre me sentí muy sola. Siempre sentí que nunca podría encontrar seguridad ni encontrar un lugar que me hiciera sentir como en casa. También tuve que luchar mucho por sentirme tan insegura y tan indigna», cuenta que ahora esa sensación ha cambiado.

«Crecí como católica… Siempre supe de Jesús, pero nunca lo conocí. Ahora siento que hay una diferencia entre ir a la iglesia porque tienes que hacerlo e ir porque conoces a Jesús. Fue la primera vez que alguien me eligió cuando yo no era la mejor versión de mí misma», expresó. Una noche, tratando de dormir, Lola Sheen reconoce que tras un ataque de ansiedad sintió que ya no quería «estar aquí», pero sintió que la fe le acompañaba y encontró el sentido de su vida. «Sentí una abrumadora sensación de paz. Realmente sentí que Él tomó mi mano y me dijo: 'Estoy aquí para rescatarte y que lo intentes de nuevo conmigo'», dice compartiendo también que los vídeos de un 'influencer' cristiano cambiaron su punto de vista acerca del cristianismo. Desde ese momento, Lola ha decidido lanzar su propio pódcast, 'Heavenly Bonded' y planea empezar una carrera en la universidad.