Localizan a Dulce, desaparecida desde el 2 de octubre «No tiene dinero ni para comer», afirma el arrendatario del piso donde actualmente vive la exniñera de Chabelita EL NORTE Valladolid Martes, 13 noviembre 2018, 09:21

Las alarmas saltaron cuando desde el pasado 2 de octubre se le perdió la pista y no respondía a las llamadas ni de compañeros, ni de amigos, ni siquiera de su propia familia. Incluso fue la propia María Patiño la que pidió a través de su programa 'Socialité' la colaboración ciudadana para dar con su paradero. Según ha podido saber este mismo programa a través de una llamada telefónica, la famosa niñera se encuentra actualmente en Toledo. Allí habría intentado alquilar una casa para vivir pero en la cual está residiendo gratis al no tener dinero con el que solventar los gastos, informa Bekia.

Ha sido el propio arrendatario el que realizó la llamada -a pesar de que ella le pidió que guardase su secreto- ya que el estado en el que se encuentra es realmente preocupante: «Está mal, muy mal», asegura este hombre: «La he visto con ansiolíticos, siempre tiene sueño». Además su complicada situación económica ha hecho que este mismo hombre le esté dando de comer gratis en su bar por no tener dinero ni para comida: «Viene aquí muchas veces a comer gratis». Pero por lo visto la niñera no estaría sola del todo en su nuevo refugio si no que estaría en compañía de un misterioso hombre: «Viene con un hombre que dice que es su pareja. Ese hombre a mí no me da muy buena espina», asegura esta fuente.