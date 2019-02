Lluís Llongueras, premio Leyenda de la Peluquería Lluís Llongueras. El certamen International Hairdressing Awards reconoce su trayectoria profesional y contribución a la Industria COLPISA Madrid Martes, 5 febrero 2019, 10:42

Madrid se convertió en la capital del mundo de la peluquería gracias a la celebración del certamen International Hairdressing Awards, que ha reunido a los mejores peluqueros del mundo. El momento más emotivo de la ceremonia fue en el que el célebre peluquero Lluís Llongueras (Esparragueras, 1936) recibía el premio International Hair Legend 2019 por su trayectoria profesional y contribución a la Industria, de manos de un jurado compuesto por los mejores peluqueros a nivel internacional.

«Estoy emocionado de recibir este premio de manos de mis colegas y amigos de profesión, a los que admiro profundamente. Sobre todo, este premio me brinda la oportunidad de poder verles y abrazarles. Pienso que, seguramente, me han otorgado este premio porque soy un poco más veterano y, por tanto, he desarrollado mi actividad durante más tiempo», explicó Llongueras.

«Para mí, Lluís define la peluquería española. Él es el Salvador Dalí del mundo de la peluquería, por eso, su legado perdurará siempre» Tony Rizzo

El polifacético artista catalán ha sido el primero en recibir el Premio de Honor dentro de la categoría International Hair Legend 2019. Tras décadas rompiendo los esquemas profesionales se ha convertido en un referente mundial por su alabada técnica de corte, entre otros hitos. Su objetivo siempre ha sido ensalzar la belleza de la mujer a la vez que proyectaba sobre ella su genuina visión del arte, fusionando, de esta manera, el mundo del arte con el de la peluquería.

Echando la vista atrás, Llongueras repasa el origen de su éxito. «Fui el primero en crear un corte que despeinara el cabello de la mujer. El primero, junto a mi compañero Vidal Sassoon, ya fallecido, en abrir una escuela para enseñar mis técnicas al mundo. En cuanto al estilo, opté por crear un estilo más mediterráneo… ¿Mi éxito? Quizá no tenga más mérito que haber captado lo que la mujer estaba buscando».

Un jurado de honor

Nombres de la talla de Anthony Mascolo, Carlo Bay, Klaus Peter Ochs, Tony Rizzo y Trevor Sorbie han sido los responsables de otorgar este galardón a Lluís Llongueras. Todos ellos coinciden en lo merecido de este homenaje al peluquero español. «Lluís LLongueras no solo ha sido un renombrado peluquero o un visionario hombre de negocios. Lluís es, por encima de todo, un artista con mayúsculas», señalaba Anthony Mascolo. Tony Rizzo dice de él: «Para mí, Lluís define la peluquería española. Él es el Salvador Dalí del mundo de la peluquería, por eso, su legado perdurará siempre».

Lluís LLongueras recibe este galardón emocionado, rodeado de sus colegas y amigos de profesión. Sin duda, su trasgresora visión de la profesión y su impecable trayectoria han sido fuente de inspiración para muchos otros artistas. Poeta, peluquero, pintor, escritor y comunicador incansable, Lluís Llongueras traspasa los límites convirtiéndose hoy día en Leyenda viva de la Peluquería.