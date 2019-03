Llévate la revista 'Semana' este domingo con El Norte Alba Carrillo ha recibido insultos y ataques por su relación con Courtois EL NORTE Valladolid Miércoles, 13 marzo 2019, 11:21

La modelo no solo es la protagonista de los últimos días, sino también la reina del nuevo número de la revista SEMANA. Se ha ganado este honor por lo mal que lo está pasando desde que esta revista publicase en exclusiva que mantenía una relación con el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois. Hablamos en pasado, porque ya ha roto con él y ha expresado su deseo de no volver a saber nada más del futbolista por no haberla defendido de los ataques que, por su culpa, le han situado otra vez en el ojo del huracán de la polémica.

La modelo no comprende cómo los aficionados del Real Madrid le culpan de los malos resultados del equipo en el campo. Que haya quedado fuera de la Champions no es culpa suya, pero son muchos los que así lo entienden. Sin embargo, el silencio de Courtois ante los duros ataques que ha recibido le han decepcionado de tal forma, que ha decidido cortar toda relación con él: «No quiero seguir conociéndole», asegura Alba Carrillo.