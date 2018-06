Una llamada desata las carcajadas en 'Sálvame' Carlota Corredera. / Mediaset Una telespectadora llamó al programa para decir que Carlota Corredera se parecía a Amaia EL NORTE Jueves, 21 junio 2018, 13:50

'Sálvame' se ha convertido en un programa en el que las sorpresas están garantizadas. La última la ha aportado una espectadora generando las carcajadas del personal. Una señora ha llamado al programa para decir que Carlota Corredera se parece a Amaia de 'Operación Triunfo 2018'.

Los comentarios a esta apreciación no se han hecho esperar en las redes sociales. En uno de los comentarios que han aparecido se podía leer: «los de Sálvame viven completamente en un mundo paralelo o el programa les ha afectado demasiado, puesto no que dice ahora Carlota que Amaia le ha dicho a su gente qu es una mezcla de Carlota y Melodi...cuando eso fue un comentario de alguien de Twitter y Amaia ni lo sabrá» y otra usuaria escribía: «En 'Sálvame' acaba de llamar una señora para decir que Carlota Corredera se parece a Amaia. Esto si que es un draman y no las mierdas vuestras».