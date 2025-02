Liana Romero Swirski, la espía española más joven de la Segunda Guerra Mundial, visita 'La Revuelta'

El Norte Jueves, 6 de febrero 2025, 10:33 Comenta Compartir

David Broncano después de entrevistar a Aitana Sánchez-Gijón, este miércoles, 5 de febrero, mantuvo una conversación con una persona desconocida para el gran público, pero con una vida fascinante. Liana Romero Swirski, autoproclamada como la espía española más joven de la Segunda Guerra Mundial, es hija de la agente doble conocida como la 'Reina de Corazones'. Su madre, Larissa Swirski, desempeñó un importante papel en el entramado de espionaje y contraespionaje del Campo de Gibraltar, y entre otras hazañas, impidió la invasión nazi de esa zona estratégica.

Fue allí conoció al escritor y periodista Ian Fleming, quien plasmaría algunas de las experiencias como miembro del servicio de inteligencia británico en la saga de James Bond.

👑♥️ ¿Quién fue La reina de corazones?



Cuenta Liana cómo los alemanes alistaron a su madre como espía convenciéndola de si cooperaba podría recuperar todo lo que había perdido su familia en Odessa #LaRevuelta pic.twitter.com/j6HqXUfYEf — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 5, 2025

Larissa Swirski, de familia noble, tuvo que huir de su Rusia natal tras el estallido de la Revolución. Acabó en Francia, donde conoció al padre de Liana, un marino sevillano que acabó destinado en Cádiz. Residiendo ya en Andalucía, los nazis le prometieron que si trabajaba para ellos le devolverían todos los bienes a su familia una vez hubieran derrocado al Ejército Ruso. «No va a llevar pistola en la liga ni participar en sabotajes. Usted va a ser solo informante. Lo que vea y escuche nos lo cuenta», le dijeron.

Para llevar a cabo esa labor como espía, utilizaba a su hija de 11 años como tapadera para pasar los controles fronterizos. «Era la única en esa zona en activo», aseguró la invitada de 'La Revuelta', que llevaba con ella una cámara espía de la época y un trozo del Muro de Berlín.

«Os puedo dar otro día un curso de espionaje. Mi madre me dijo que estábamos en peligro y no podía decir nada. Yo la acompañaba. Tapadera suena ordinario... era para que no sospechasen».

Romero Swirski reconoció durante la entrevista que su madre cayó en la trampa de los nazis, pues desconocía la barbarie que estaban cometiendo en los campos de concentración. Hasta que su hermana, que vivía en París, le abrió los ojos. «Mi tía le dijo que estaba loca. Que eran campos de exterminio, y el que entra, no sale».

El momento en el que Larissa Swirski cambió de bando y dejó de trabajar como espía para el Ejército alemán al conocer de la existencia de los campos de exterminio. #LaRevuelta pic.twitter.com/8oUuclyIys — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 5, 2025

En ese momento, la 'Reina de Corazones' cambió de bando. Ella misma contactó con el servicio secreto británico para ofrecer sus servicios en Gibraltar.

Curiosamente y con una vida tan interesante, el programa recurrió a ella tras quedarse sin invitado a última hora de nuevo, «esta vez por culpa nuestra». «Me puse a buscar y me encontré con un correo en el que me explicaban que había una mujer que fue espía en la Segunda Guerra Mundial». Así se fraguó una de las entrevistas más aplaudidas de 'La Revuelta'.

