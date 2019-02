Liam Neeson confiesa que quiso «matar a un negro» por venganza El actor ha reconocido en una entrevista haber tenido pensamientos racistas tras el ataque a una mujer EL NORTE Martes, 5 febrero 2019, 12:19

El actor británico Liam Neeson ha revelado un episodio en su vida del que se siente avergonzado. El interprete de 'Venganza', tras conocer que una mujer cercana a su entorno había sido violada en la calle, asegura que quiso saber inmediatamente «de qué color» era el supuesto violador.

En una entrevista publicada en 'The Independent', Neeson ha calificado su reacción ante el incidente como «horrible». El actor se echó a las calles «con una barra de hierro esperando durante una semana a que un 'negro bastardo' (haciendo el gesto de comillas con los dedos) se me acercase». La ira se apoderó de él y solo quería que «un negro me echase una ojeada para poder matarle», un ejemplo que ha usado para explicar la psicología de su nueva película. El actor ha revelado que este suceso le proporciono una enseñanza sobre la «necesidad primordial» de venganza, y que eso «no lleva sino a más venganza y a más muerte».