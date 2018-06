Leticia Dolera: «Si no hay sí, es no. No solo el no es no» Leticia Dolera. / Cuatro La actriz acudió 'Chester', donde habló con Risto Mejide del machismo y de sus propias experiencias EL NORTE Lunes, 25 junio 2018, 16:40

Leticia Dolera fue la invitada el pasado domingo de Risto Mejide en su programa 'Chester', donde ha hablado, como era de esperar, de machismo, de las situaciones que ha vivido en el mundo en el que trabaja y en su vida personal.

La actriz tiene claro que «estamos educados en el machismo. Aunque en casa te enseñen valores feministas, la sociedad también enseña, y es tremendamente machista. El machismo nace desde los inicios del hombre, cuando las mujeres se quedaban gestando y dando de mamar a los hijos, mientras los hombres iban a cazar y desarrollaban su intelecto».

El presentador quiso saber si existe algún Harvey Weinstein en el cine español y ella respondió que: «no sé si hay algunos Harvey Weinstein en el cine español. Yo me he encontrado los casos que ya conté».

Dolera hizo hincapié en su propia historia: «Yo he tenido miedo al ir a casa. Me han llegado a meter mano, por la tarde, al estar yendo a casa. Un tío vino y me tocó. Entonces empecé a gritar y la gente se quedó mirándome. El hombre se fue, pero yo sentía la culpa de haber llamado la atención de la gente. Me sentí muy mal».

También ha hablado del machismo que hay a la hora de traducir mensajes en cuanto a la ropa que pueda llevar una mujer. «Si me visto de una determinada manera es para mí, no para excitar la sexualidad de otra persona». Sobre este tema ha señalado: «me ha pasado de estar bailando en una discoteca y que de pronto se acerque un hombre a acosarme. Yo tengo el derecho a bailar como me de la gana sin tener que aguantar ningún acoso» y ha finalizando diciendo: «si no hay sí, es no. No solo el no es no»

La intérprete quiso recordar algún caso más de machismo: «Si a un hombre le salen canas es sexy y si le salen a una mujer es una vieja, eso es violencia machista». Para finalizar quiso darle las gracias a Risto por invitarla al programa: «Me alegra muchísimo que me hayas invitado, porque el feminismo no es algo que se vea mucho en televisión, y me gusta que me hayas traído para hablar de él en prime time, en una cadena como esta».