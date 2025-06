Una lesión de rodilla obliga a Álex Adrover a abandonar 'Supervivientes'

El Norte Miércoles, 4 de junio 2025, 17:21 Comenta Compartir

La prueba de recompensa que se celebró el pasado domingo, durante la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras', dejó un gran susto ya que Álex Adrover protagonizó una caída y tuvo que ser atendido por el servicio médico. Durante toda la noche, el equipo estuvo valorando su situación y, antes de finalizar la gala, Sandra Barneda compartía un primer parte médico. «Álex presenta una luxación de rótula derecha, que ha sido reducida, pero que va a tener que ser valorada mañana por los traumatólogos tras la realización de pruebas pertinentes para estudiar su continuidad o no en el programa», comentaba la presentadora.

Desde entonces, el superviviente ha sido sometido a todo tipo de pruebas para valorar la gravedad de su lesión y, sobre todo, si podría o no continuar en el concurso.

En ese momento, Carlos Sobera conectaba con Álex, que se encontraba en la cabaña médica. El parte médico definitivo ya estaba en manos del presentador y, para comunicarle la decisión final de los expertos, el concursante iba a ser trasladado a la palapa. Al llegar, Laura Madrueño le daba la bienvenida y todos sus compañeros se levantaban para recibirle. «Sorprendentemente, con todo lo que me ha hecho el doctor, estoy sin dolor. Con eso ya me puedo dar con un canto en los dientes. Me siento con una limitación muy grande, esperando lo que decida el equipo médico. Pero yo si me tengo que lanzar de cabeza con mi equipo, me lanzo», decía antes de dirigirse al set de nominaciones para conocer la decisión final.

Antes de descubrir su futuro en el programa, Carlos Sobera daba paso a Patricia Montero para que le dedicara unas palabras de ánimo desde plató. «Buenas noches, mi amor. Qué bonito eres. Eres un maestro. Mi vida, pase lo que pase estamos tremendamente orgullosos de ti, de la huella de luz que has dejado en este programa. Has dado una lección de humanidad. Bravo. Te hago la ola. Eres muy grande, te quiero con locura. Te amo», le decía.