El leonés que se hizo la foto del DNI con un palillo en la boca busca el amor en 'First Dates' «Voy a quitármelo temporalmente por ti, pero no lo hago por cualquiera», dijo Sergio Álvarez a su pareja en el programa EL NORTE Martes, 26 febrero 2019, 13:39

Este lunes visitó 'First Dates' Sergio Álvarez, el joven leonés que se hizo famoso hace unas semanas tras hacerse la foto del DNI con un palillo en la boca. «Si te has hecho famoso por salir con un palillo en la boca y no has encontrado el amor, piensa que tal vez el palillo sea el problema y no la solución», dijo Sobera al presentar a Sergio.

«Tengo la manía del palillo desde hace 6 o 7 años y lo de la foto del DNI fue una apuesta estando de cañas y coló», relató el joven. El leonés explicó que está «casi las 24 horas al día con el palillo, y a veces al dar dos besos a una chica he picado a la chavala».

Su pareja fue Itziar, una estudiante asturiana de 19 años. «Nunca vi a nadie hacer esa tontería, y me parece simpático», dijo Itziar. Cuando se sentaron a la mesa, Sergio se quitó el palillo: «Voy a quitármelo temporalmente por ti, pero no lo hago por cualquiera».

Sergio invitó a la asturiana a pasar un fin de semana en León. «Es que no me gustan los pueblos. Si me metes en un pueblo prefiero quedarme en mi casa», fue la respuesta de Itziar. Al final, aunque el leonés quiso tener una segunda cita con Itziar, ella no quiso porque «físicamente no eres lo que busco».