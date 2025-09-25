Laura Matamoros, el gran apoyo de Mar Flores ante la ausencia de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio

Joaquina Dueñas Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:42 | Actualizado 11:04h. Comenta Compartir

Después de su gira televisiva, Mar Flores ha presentado este miércoles sus memorias, 'Mar en calma', acompañada de amigos y familiares pero con la sonada ausencia de su primogénito, Carlo Costanzia, y de su famosa pareja, Alejandra Rubio, dando alas una vez más a los rumores de mala relación entre la madre y el hijo. El gran apoyo de la modelo en este día tan importante ha sido Laura Matamoros, hija de la hermana de Mar, Marian Flores, y de Kiko Matamoros.

Junto a ella, otros rostros conocidos como Boris Izaguirre, Tania Llasera o Jaime Astrain. «Está apoyándome toda la gente que me quiere. No echo de menos a nadie, porque todos los que pueden han venido y los que no, no les echo de menos», ha dicho. «Aquí no hay ninguno de mis hijos y no echo de menos a nadie, unos porque no quieren ser famosos y Carlo en concreto porque está trabajando como un loco», ha precisado en defensa de su hijo mayor. «Somos una familia unida y tengo una relación estupenda con mi hijo, de hecho, estamos trabajando en equipo en un programa de televisión y está trabajando hoy, no han venido otros hijos míos, que tengo más y no por eso no me quieren», ha subrayado.

Eso sí, Mar no ha tenido problema en mostrar su disgusto con el polémico posado de su hijo junto a su padre, Carlo Costanzia di Costigliole, y su suegra en la celebración del 60 cumpleaños de Terelu Campos y con la entrevista que su exmarido concedió a '¡De viernes!' donde la tildó de mentirosa y confirmó que tiene previsto demandarla. «¿A ti te hubiera gustado ver esa foto? ¿Te hubiera gustado ver ese programa? Te lo estoy diciendo todo, ¿me ha molestado? Pues sí, pero cada uno hace lo que cree que debe hacer», ha aseverado.

Lo que no tiene es miedo alguno a la demanda del padre de su hijo: «Pero, ¿por qué me van a demandar?», se ha preguntado. «Si hay algo de lo que me siento orgullosa es de estar hoy aquí en calma y en paz, de haber perdonado a las personas que me han hecho daño y no necesito dar ningún paso contra nadie. Hubo un momento de mi vida que tuve mucho miedo y me he escondido o me he callado. Quizá he retirado denuncias. Pero que hoy en día no tengo miedo, no me voy a esconder y si me ponen una denuncia pues iré adelante, y si la tengo que poner, pues la pondré también», ha zanjado.

A su lado y como su mejor apoyo ha estado Laura Matamoros para «demostrarle que estamos aquí todos». «Cada uno sabe dónde y cuando tiene que estar. A lo mejor apoyar en silencio es también una opción, no lo sé», ha valorado sobre la ausencia de su primo Carlo. Sobre el contenido del libro, que ha confesado que todavía no ha leído, ha defendido el derecho de Mar a contar con sus palabras episodios de su vida que ya eran conocidos públicamente. «Que alguien se moleste no lo entiendo porque es algo que ya se sabía», ha expresado.

En este sentido, ha reconocido que habla de cosas «que no son muy agradables pero han pasado en su vida y todos en la familia, de alguna manera, ya sabíamos». Además, ha reconocido que la familia «ya estaba dividida». «No hace falta un libro», ha señalado, al tiempo que ha apuntado que siguen juntos «los que estamos y hemos estado unidos desde el principio».

La asistencia de Laura a la presentación ha sido un espaldarazo para Mar, que no ha dudado en confesar que su sobrina es «la hija que nunca tuve». Quien también se ha pronunciado sobre la relación entre Laura y su tía ha sido el padre de la influencer, Kiko Matamoros: «Cuando felicitó a su tía por contar la verdad le dije que muchas gracias pero que en lo que se refería a mí me podía llamar y preguntar. Seguro que ni se lo había leído. Que tiene buena relación con ella, vale. Que me importa un pepino, también», ha expresado.

Kiko, que fue representante de Mar mientras estuvo casado con su hermana Marian ha reconocido que «con Mar Flores no terminé bien por problemas familiares. Mar fue muy maltratada y muy traicionada». «Mar fue víctima de un enemigo muy poderoso que estaba obsesionado con ella. Pero también fue víctima de sí misma. Hay que saber dónde te metes», ha valorado, aunque también ha puesto en duda la versión de la modelo: «No da pie con bola», ha dicho en el programa 'No somos nadie', abriendo la posibilidad de hacer él su propio relato. «Para mí Mar fue como una hermana pequeña o una hija casi, no por la edad, pero podría haberla sido. Me he sentido siempre mal pagado en ese sentido porque ha dejado sobre mí siempre la sombra de la duda», ha lamentado. Una versión que quizás podamos conocer al detalle en breve ya que Kiko ha asegurado que está trabajando en sus propias memorias.

