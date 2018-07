Laura Matamoros desmiente que su padre no va a la boda porque va Marián Flores Laura Matamoros. / Instagram La hija de Kiko Matamoros ha señalado que su hermano Diego empieza a estar nervioso ante la proximidad de su boda EL NORTE Jueves, 5 julio 2018, 12:13

Laura Matamoros no se ha querido perder la fiesta organizada por 'Yo Dona', a pesar de que haya dado a luz hace dos meses, escasamente. En el evento no ha podido evitar hablar del momento tan feliz que está viviendo: «Matías duerme ya siete horas y estoy encantada. Es buenísimo. Creo que todas las primeras semanas para una mamá primeriza, sobre todo, son duras, pero ahora estoy feliz».

La influencer también ha comentado que este año no se irá de vacaciones para cuidar a su recién nacido, aunque disfrutará de alguna que otra escapada a la playa. A esto hay que añadir que se tiene que ocupar de todos los preparativos de la boda de su hermano Diego con Estela Grande, a la que acudirá como madrina. Sobre el enlace, ha señalado que su hermano empieza a estar nervioso: «Está súper nervioso, inquieto y con los sentimientos un poco a flor de piel».

Tampoco ha dejado de hacer referencia a la ausencia de su padre en la boda: «Es una decisión que él ha tomado, es totalmente respetable pero sí, desde luego que sí, al final es su padre y quieres que esté».

Uno de los motivos de esta ausencia es que su hermano Diego no haya invitado a su hermanastra Ana Matamoros, al no considerarla hermana. A esto Laura dice: «Yo en eso prefiero no entrar, Ana es menor y no me quiero complicar». Pero lo que sí ha querido desmentir han sido los rumores acerca de que Kiko Matamoros no quiere asistir porque va a ir la madre de Laura y Diego, Marián Flores: «Mi padre con mi madre no se lleva bien pero todo el mundo sabe que es una celebración que se tiene que respetar eso y en ese sentido no hay ningún problema por parte de ninguno».