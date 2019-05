Laura Matamoros se casa por sorpresa «Ya sabes que te quiero muchísimo, no para ahora, sino para el resto de mi vida», declaró el modelo a la hija de Kiko Matamoros EL NORTE Lunes, 20 mayo 2019, 11:03

La relación entre Laura Matamoros y Daniel Illescas se conoció el pasado mes de febrero. Según informó entonces la revista 'Diez Minutos', la hija de Kiko Matamoros y el modelo se habrían conocido el pasado mes de noviembre en un viaje a las Bahamas. Cuál ha sido la sorpresa cuando la recién estrenada pareja ha decidido organizar una boda con sus amigos, publica 'Abc'.

Pese a no tener validez oficial, la celebración tuvo lugar en Cuba, al ritmo de la música de los Gemeliers, bajo la luna y a orillas del mar. La improvisada ceremonia fue «oficiada» por Luc Loren, quien dio paso a los votos. «Ya sabes que te quiero muchísimo, no para ahora, sino para el resto de mi vida», declaró el modelo. «Quiero que formes parte de mí hasta que me muera. Me alegro mucho de haberte conocido. Eres lo mejor que tengo», respondía la novia.