Laura Matamoros cancela sus compromisos profesionales por un problema de salud

Madrid congregó en la tarde el pasado miércoles, 4 de junio, a un importante número de influencers en los diversos eventos que se sucedían en la capital de España. En citas como Los Premios de la Academia de la Música de España o la alfombra roja del 80ª aniversario de la revista ELLE, se podía ver a credoras de contenido como María Pombo o actrices como Paula Echevarría, que posaba por primera vez en la alfombra roja con su hija Daniella. Entre todas ellas se echo de menos a Laura Matamoros. A través de sus redes sociales, la hija de Kiko Matamoros y Marián Flores explicaba que no ha podido acudir a los eventos que tenía programados por un problema de salud que la ha obligado a acudir a urgencias.

La influencer publicaba hace unas horas una fotografía en su cuenta de Instagram con una mascarilla de oxígeno puesta y tumbada sobre una cama. Laura comenzaba diciendo que, «al final, ha pasado lo que temía« que le iba a pasar. «Soy alérgica desde pequeña y asmática también. Estuve poniéndome vacunas durante mucho tiempo para la alergia y me desapareció durante años. Este año me ha vuelto fuerte y hoy ya, casi sin poder respirar, he tenido que ir a urgencias», explicaba a través de sus redes sociales.

La que fue concursante de algunos programas de Telecinco ha lamentado no poder acudir a los eventos que tenía previstos y no poder cumplir con algunos trabajos que tenía programados. «Sintiéndolo mucho esto es lo que me ha tocado hoy y espero remontarlo bien», comentaba.

Además, tras su paso por urgencias, Laura Matamoros ha podido hablar con los médicos, que le han dicho que igual que ella pasan «muchas más personas al día». «¡Qué horror! Me duele la cabeza, los oídos, el pecho y no puedo respirar. Me voy a dormir y a soñar para mañana ya estar mejor», terminaba diciendo.

Aunque en esta ocasión se ha visto obligada a acudir al hospital, Laura Matamoros ya contó hace unos días que no se encontraba bien. La pasada semana, tras volver de un viaje por la costa gaditana, la influencer contó que al llegar a Madrid se había «muerto de alergia». «No puedo abrir los ojos», aseguró entonces junto a una fotografía en la que se le veía la cara especialmente hinchada y comentaba que, aún así, iba a entrenar.