Laura Escanes no acepta las críticas deportivas que recibe su pareja Achacan el bajo rendimiento de Joan Verdú a su historia de amor con la influencer

Lunes, 26 de mayo 2025, 12:55

Laura Escanes ha hablado, como nunca antes, de la relación tan bonita que está construyendo con Joan Verdú. «Nos intentamos organizar como podemos, todo va fluyendo y todo va muy bien, la verdad», explicaba hace unos días Laura. Además, bromeaba con que se le están pegando los gustos deportivos de Joan: «Ya llevo tiempo haciendo deporte, pero es verdad que se pega eso un poco, como que te animan... Si te rodeas de gente buena, al final te motivas y sacas lo mejor de ti, así que eso que me llevo».

Precisamente se ha hablado recientemente de la personalidad camaleónica que tiene Escanes con sus parejas y, al comentárselo, explicaba que «es normal cuando te rodeas de gente, al final te animas a hacer cosas... cosas que a lo mejor no te habías planteado hacer».

Eso sí, aclaraba que aunque ahora está más metida en el mundo del deporte «sigo haciendo las mismas cosas que hacía antes, escribir, me encanta, cantar... y yo creo que al final vas cogiendo y vas descubriendo cosas nuevas, que tampoco es malo eso». Una situación que ella misma ve «como una manera de que estás compartiendo tiempo con tu pareja y además son hobbies sanos. No sé, es como tener una relación sana, lo veo como algo normal».

Por último, calificaba de «machista» las críticas que está recibiendo su pareja sobre el bajo rendimiento deportivo que se le achaca por su historia de amor con Laura «Eso me parece tan machista... como culpar a la mujer, que eso pasa mucho con los futbolistas también, me parece súper machista. Además, acabó la temporada hace unos meses, titulares siempre salen, a mí como tampoco me importa mucho, yo voy a mi bola y ya está».