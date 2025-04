Laura Cuevas cuenta en 'Supervivientes' que está viva «gracias a Encarna Sánchez»

El Norte Viernes, 11 de abril 2025, 13:30 Comenta Compartir

Laura Cuevas ha protagonizado un momento inolvidable en 'Supervivientes 2025' al contar un suceso que vivió cuando era pequeña en Cantora por el que se ha negado a practicar la prueba de esta noche. La actividad se iba a realizar en el agua y, sorprendentemente, después de semanas de concurso, Laura se ha roto en lágrimas y ha asegurado que no podía hacer la prueba al ser en el agua porque le recordaba al terrible suceso que vivió de pequeña.

«Cuando era pequeña se me cayó una chancla en la piscina de Cantora, estaba ahogándome y Encarna Sánchez me salvó, gracias a ella estoy viva y después, pasaron los años y María del Monte me enseñó a nadar», ha confesado Cuevas.

Un testimonio que ha dejado a todos sus compañeros impactados y a Jorge Javier Vázquez de lo más sorprendido al saber que estuvo al borde de la muerte y que fue la conocida locutora quien le salvó.