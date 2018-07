Lara Álvarez regresa a la soltería Lara Álvarez con Edu Blanco. / Instagram El empresario Edu Blanco lo ha confirmado en su perfil de Instagram EL NORTE Jueves, 12 julio 2018, 13:16

Cuando parecía que todo iba a las mil maravillas entre Lara Álvarez y Edu Blanco, el empresario argentino nos vuelve a sorprender con la noticia que ha publicado en su perfil de Instagram sobre su ruptura con la presentadora asturiana. Un hecho que se produce un día después de haberle declarado su amor, tras ocho meses de relación, según recuerda Chance.

«Intensa y breve, pero para mi, la historia de amor más bonita del mundo... hasta siempre Laruntensa y breve, pero para mi, la historia de amor más bonita del mundo... hasta siempre Laru», escribía Edu Blanco.

El mensaje no ha tenido respuesta por parte de la asturiana, aunque ella ya lo dejó claro hace unas cuantas horas: «Hola, me voy a tomar lo que estoy leyendo en las noticias con la importancia que se merece y una seriedad absoluta… Yo no tengo novio. Dicho esto, os mando un beso a todos».