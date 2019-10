Lara Álvarez no da cuentas a nadie Lara Álvarez. / Rafa Gallar-TESA La presentadora no quiere que nadie se inmiscuya en su relación con el modelo Andrés Velencoso EL NORTE Valladolid Viernes, 11 octubre 2019, 08:08

«No tengo por qué aclararle a nadie lo que soy, lo que hago ni a dónde voy. En este momento de mi vida tampoco me importa si me quieren o me odian. Vivo mi vida sin hacer daño a nadie y soy muy feliz», ha escrito la popular presentadora asturiana Lara Álvarez, de 33 años, en sus redes sociales.

El mensaje se interpreta como una advertencia para que no se inmiscuyan en su supuesta relación con el modelo catalán Andrés Velencoso.