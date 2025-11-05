Lamine Yamal desvela cómo se encuentra tras romper con Nicki Nicole

El Norte Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:33 Comenta Compartir

Lamine Yamal y Nicki Nicole han puesto fin a su relación, después de cuatro meses marcados por la atención mediática y los rumores, convirtiéndose rápidamente en uno de los romances más comentados del año. La pareja empezó su historia durante el cumpleaños del futbolista y, pese a la fuerte conexión demostrada en eventos públicos, la distancia y la diferencia de agendas acabaron pasando factura. Los comentarios sobre supuestas infidelidades no han faltado en las últimas semanas, pero ambos protagonistas han desmentido tajantemente cualquier traición.

Por primera vez, el jugador del F.C. Barcelona ha dado la cara tras la ruptura con la cantante argentina. El joven jugador ha llegado a su domicilio acompañado por uno de sus hombres de seguridad y, ante la presencia de los reporteros, se ha limitado a declarar con serenidad que está «todo perfecto». Su breve pero contundente respuesta ha calmado las especulaciones sobre un posible conflicto entre ambos.

Fuentes cercanas al entorno del futbolista aseguran que Lamine está centrado en su carrera y en mantener la estabilidad personal en un momento clave de su proyección profesional. Por su parte, Nicki Nicole continúa inmersa en sus compromisos musicales, sin hacer declaraciones públicas más allá de las redes, donde ha mantenido un tono discreto y alejado de la polémica

Temas

Lamine Yamal