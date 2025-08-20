El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Isa Pantoja. Bekia

Las lágrimas de Isa Pantoja remueven a su prima Anabel

La hija de Isabel Pantoja ha compartido un vídeo muy emotivo en redes sociales en el que comunica una noticia que llevaba tiempo esperando poder celebrar

El Norte

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:54

Después de dos meses, tiempo en el que nació su segundo hijo, Cairo, fruto de su relación con Asraf Beno, Isa Pantoja no ha podido ocultar sus emociones. Refugiada en las redes sociales, la hija de Isabel Pantoja ha publicado un vídeo, a lágrima vida, en el que reconoce que se preparó «para el embarazo, pero nada para el posparto».

En el vídeo, llora y confiesa que se sentía sola. Pero Isa también muestra cómo ha ido evolucionando, hasta llegar a sentirse serena y feliz. «El cansancio, las lágrimas... todo me sobrepasó. Y siento que la clave ha sido darme mi tiempo y aceptar la ayuda que necesitaba. Ahora estoy mucho mejor, cerrando una etapa poco a poco», ha escrito junto a las imágenes.

La hija de Isabel explica, a su vez, que durante los momentos más difíciles del posparto, se refugiaba en los recuerdos del embarazo y soñaba con el día en que todo volviera a sentirse bien. Ese día, según ella misma ha comunicado, ha llegado. «Llegó el día», ha escrito, acompañando sus palabras con una sonrisa que contrasta con las lágrimas del pasado.

Los seguidores de Isa Pantoja no han podido reprimir sus comentarios cariñosos, agradeciendo a la joven su honestidad y valentía al compartir una experiencia tan íntima. Isa, que ya era madre de Alberto, ha vivido este segundo posparto con una intensidad emocional que no esperaba, y ha querido visibilizarlo para ayudar a otras mujeres que puedan estar pasando por lo mismo.

El pequeño Cairo. Instagram

Entre los muchos mensajes de apoyo, destaca el de su prima Anabel Pantoja, que ha comentado públicamente: «Mi niño, tan bonito», en referencia a Cairo. Un gesto sencillo pero lleno de ternura, que demuestra el vínculo familiar entre ambas. Anabel, que también ha sido madre recientemente, ha mostrado su empatía y cariño hacia Isa en este momento tan significativo.

Avance emocional

Isa Pantoja no ha querido cantar victoria, pero sí ha reconocido que este avance emocional es muy importante para ella. «No es que todo esté perfecto, pero estoy mejor. Y eso ya es mucho», ha dicho en sus stories.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Argüello reordena la Archidiócesis de Valladolid con una veintena de sacerdotes y diáconos que cambian de destino
  2. 2

    Intentan entrar a hachazos en una peña tras una pelea durante las fiestas de Tudela
  3. 3 Los cuatro detenidos por robo tenían marcadas una treintena de viviendas con hilos de pegamento
  4. 4

    Cae un árbol sobre el edificio de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid
  5. 5

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  6. 6

    Nuevos cachés de ferias: de los 150.000 euros de María Becerra a los 111.500 de la noche dj
  7. 7

    Un usuario denuncia multas «injustas» por llevar a sus hijos en una bicicleta de carga
  8. 8 Muere un turista español mientras practicaba submarinismo en Bali
  9. 9

    El viento no da tregua en la Alta Sanabria: «Los Bomberos están a la espera de si llega el fuego al pueblo»
  10. 10

    Las comunidades de vecinos deben sustituir los contadores de agua de más de doce años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las lágrimas de Isa Pantoja remueven a su prima Anabel

Las lágrimas de Isa Pantoja remueven a su prima Anabel