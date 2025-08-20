Las lágrimas de Isa Pantoja remueven a su prima Anabel La hija de Isabel Pantoja ha compartido un vídeo muy emotivo en redes sociales en el que comunica una noticia que llevaba tiempo esperando poder celebrar

Después de dos meses, tiempo en el que nació su segundo hijo, Cairo, fruto de su relación con Asraf Beno, Isa Pantoja no ha podido ocultar sus emociones. Refugiada en las redes sociales, la hija de Isabel Pantoja ha publicado un vídeo, a lágrima vida, en el que reconoce que se preparó «para el embarazo, pero nada para el posparto».

En el vídeo, llora y confiesa que se sentía sola. Pero Isa también muestra cómo ha ido evolucionando, hasta llegar a sentirse serena y feliz. «El cansancio, las lágrimas... todo me sobrepasó. Y siento que la clave ha sido darme mi tiempo y aceptar la ayuda que necesitaba. Ahora estoy mucho mejor, cerrando una etapa poco a poco», ha escrito junto a las imágenes.

La hija de Isabel explica, a su vez, que durante los momentos más difíciles del posparto, se refugiaba en los recuerdos del embarazo y soñaba con el día en que todo volviera a sentirse bien. Ese día, según ella misma ha comunicado, ha llegado. «Llegó el día», ha escrito, acompañando sus palabras con una sonrisa que contrasta con las lágrimas del pasado.

Los seguidores de Isa Pantoja no han podido reprimir sus comentarios cariñosos, agradeciendo a la joven su honestidad y valentía al compartir una experiencia tan íntima. Isa, que ya era madre de Alberto, ha vivido este segundo posparto con una intensidad emocional que no esperaba, y ha querido visibilizarlo para ayudar a otras mujeres que puedan estar pasando por lo mismo.

Ampliar El pequeño Cairo. Instagram

Entre los muchos mensajes de apoyo, destaca el de su prima Anabel Pantoja, que ha comentado públicamente: «Mi niño, tan bonito», en referencia a Cairo. Un gesto sencillo pero lleno de ternura, que demuestra el vínculo familiar entre ambas. Anabel, que también ha sido madre recientemente, ha mostrado su empatía y cariño hacia Isa en este momento tan significativo.

Avance emocional

Isa Pantoja no ha querido cantar victoria, pero sí ha reconocido que este avance emocional es muy importante para ella. «No es que todo esté perfecto, pero estoy mejor. Y eso ya es mucho», ha dicho en sus stories.

