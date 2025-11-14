El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lady Gaga, en una imagen de archivo. Europa Press

Lady Gaga desvela que padeció un brote psicótico tras el rodaje de 'Ha nacido una estrella'

La cantante admite que rodó la película bajo el efecto del litio, que se suministra contra episodios maniacos y depresivos

El Norte

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:08

Comenta

Lady Gaga tras conquistar Barcelona con su gira 'Mayhem Ball', ha desvelado en una entrevista con 'Rolling Stone' que grabó 'Ha nacido una estrella' medicada y terminó rompiéndose en la gira de 'Joanne'.

La entrevista empieza recordando algunas de las impactantes declaraciones de Lady Gaga hace 14 años, cuando aseguraba que vivía de «café y música», que no dormía ni comía, y que le daba igual que no fuera sano. Tras unos años de álbumes aplaudidos por la crítica, sus fans y las listas de éxitos llegó 'Artpop', que no tuvo la misma suerte.En ese momento, la cantante se vio superada por su trauma personal, por el horrible recuerdo de que, cuando tenía 19 años según ella misma ha contado, un productor musical la violó.

Pasó unos años distanciada de su versión Gaga para dar espacio a la menos adulterada y más clásica trabajando con su amigo y artista Tony Bennet en discos de jazz. Fue cuando fichó para protagonizar 'Ha nacido una estrella' junto a Bradley Cooper y, tras el rodaje, se fue de gira para su disco 'Joanne' e incluso fue la protagonista del espectáculo de medio tiempo de la SuperBowl. Todo mientras su situacional emocional y psicológica iba poco a poco descomponiéndose.

«Rodé 'Ha nacido una estrella' tomando litio», desvela. Este medicamento se utiliza en psiquiatría para tratar y prevenir episodios maniacos y depresivos, estabilizando el estado de ánimo para personas que sufren trastorno bipolar y otras enfermedades mentales. La cantante ya desveló en 2020 su diagnóstico, expresando que también sufría de esquizofrenia.

En medio de la gira de 'Joanne', sufrió un brote psicótico, tal y como ella ha recordado. «Un día mi hermana me dijo: 'Ya no veo a mi hermana'. Así que cancelé la gira. Fui al hospital para que me ayudaran en psiquiatría. Necesitaba un descanso. No podía hacer nada... me rompí por completo. Me dio mucho miedo. Había un momento en el que pensaba que no iba a poder mejorar... doy las gracias por estar viva. Sé que puedo sonar dramática pero sabemos cómo puede ir esto», comparte.

Sin embargo, Lady Gaga admite que se puso en una situación peligrosa porque siempre ha creído en que así se hace a un artista. «Creía en sufrir por tu arte. Pensaba que, de alguna manera, eso era muy real. Casi era serio y dulce, pero no era sano para mí», confiesa.

Aunque su salud mental mejoró con los años, durante el rodaje de 'La casa Gucci' también lo pasó mal. Ahora, feliz, habiendo creado el mejor álbum y gira de su carrera con 'Mayhem', enamorada de Michael Polasky y prometida para casarse, su vida es otra. Admite que aún toma medicación, aunque no especifica cuál, y dice que ya no tanta como antes. Y sus planes inmediatos pasan por casarse con el empresario, aunque sin hacer una gran boda, y ser madre. Una nueva faceta de sí misma que está deseando conocer.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destroza su coche al chocar contra una valla en Valladolid
  2. 2 Los ensayos del aniversario de la Academia de Caballería toman el centro de Valladolid
  3. 3 Dos heridos en un choque frontal entre dos coches en la N-122 en Traspinedo
  4. 4 La Cabalgaza ya tiene fecha: consulta cuándo pasará Papá Noel por Valladolid
  5. 5 Una policía municipal de Madrid, detenida por vandalizar el coche de Nacho Abad
  6. 6

    La disputa vecinal de Barrio España que acabó con un navajazo mortal en el Clínico
  7. 7

    Confinamiento de aves de corral: «Mis gallinas van a morir antes por estar encerradas que por la enfermedad»
  8. 8

    La ley de movilidad sostenible se aprueba sin enmiendas a la financiación de los soterramientos
  9. 9 Detenidos tres hombres por golpear y desnudar a otro que se refugió en un hotel
  10. 10

    Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Lady Gaga desvela que padeció un brote psicótico tras el rodaje de 'Ha nacido una estrella'

Lady Gaga desvela que padeció un brote psicótico tras el rodaje de &#039;Ha nacido una estrella&#039;