Lady Gaga anuncia su boda con su representante, Christian Carino Lady Gaga. / Instagram La artista dio la noticia en el 'Elle Women in Hollywood', que se celebró en Beverly Hills Miércoles, 17 octubre 2018

Lady Gaga no comenzó 2018 de la mejor manera posible, tras cancelar la etapa europea de su gira 'Joane World Tour' por segunda vez, pero todo apunta a que terminará el año a lo grande.

Durante el verano, la cantante anunció que tendría su propio espectáculo permanente en Las Vegas a partir del próximo mes de diciembre y desde hace unas semanas solamente se habla de su interpretación en la película 'Ha nacido una estrella', junto a Bradley Cooper, que se ha convertido en un éxito de taquilla. Por si fuera poco, se empieza a rumorear que Disney quiere contar con ella en el remake de 'La Sirenita', tal y como publica 'Elle'.

Pero la vida no le sonríe solamente en el aspecto profesional, sino también en el personal. Ayer acudió al evento 'Elle Women in Hollywood', en Beverly Hills, donde dijo que está comprometida con su representante, Christian Carino. La artista comentó: «Gracias a todos los seres queridos de mi vida. [Manager] Bobby [Campbell], te quiero. Todos en la mesa cinco. Mi prometido, Christian. Todos los seres queridos en mi vida que me cuidan todos los días. Y a Ryan Murphy, gracias por darme mi primer papel principal [en American Horror Story: Hotel]. Sabes que el Globo de Oro te pertenece».