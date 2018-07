Kylie Jenner hace una visita al cirujano plástico Kylie Jenner luce sus labios sin relleno. / Instagram La celebrity ha tomado la decisión de volver a ser natural EL NORTE Martes, 10 julio 2018, 13:27

Kylie Jenner ha estado negando, una y otra vez, desde hace varios años que sus labios fueran artificiales, hasta que en 2015 en su programa 'Keeping Up With The Kardashians' acabó por confesarlo. La celebrity dijo que se había rellenado los labios porque tenía un pequeño complejo con el que decidió acabar cuando tan solo tenía 16 años. Pues bien, ahora ha decidido hacer todo lo contrario.

Tras dar a luz a la pequeña Stormi, el pasado 1 de febrero, Kylie no ha dudado en señalar una y otra vez lo perfecta que es su hija y que sus labios tan perfectos son los de su padre, ya que los suyos no eran tan carnosos, por eso lo quiso solucionar con un retoque estético.

«Me he quitado el relleno de mis labios», le decía a uno de sus fans que le preguntaba por el tema y explicándole que había decidido volver a la naturalidad que tenía antes de dar el paso de aplicarse un rellenador de labios, algo que ya se ha sacado y cuyo resultado mostraba en una foto.