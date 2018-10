Kylie Jenner quiere ser madre, de nuevo Kylie Jenner. / Instagram La pequeña del clan Kardashian quiere que sea otra niña EL NORTE Martes, 9 octubre 2018, 18:08

Kylie Jenner, la pequeña del clan Kardashian, se ha propuesto sorprender a sus seguidores con sus continuas sorpresas. Si el pasado mes de febrero anunciaba que había dado a luz a una niña, ahora ha desvelado que le gustaría volver a ser madre. Parece que se ha fijado en sus hermanas y quiere seguir su camino.

La empresaria ha manifestado sus deseos en la plataforma Snapchat. Pero, según sus manifestaciones, no está lista del todo, ya que dio a luz hace 8 meses, y no sabe cuando lo estará.

A diferencia del embarazo de Stormi, el segundo no lo llevará en secreto ya que ha anunciado que le gustaría compartirlo con sus fans. También ha señalado que le gustaría que fuese otra niña. «Lo he pensado,pero no he encontrado nada que me guste de verdad. No obstante, lo que quiero es otra chica, con suerte, y quiero que tenga un nombre femenino», señalaba.