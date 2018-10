Kylie Jenner se corta el pelo como su madre Kylie Jenner. / Instagram La celebrity ha dejado con la boca abierta a muchos de sus seguidores en las redes con su nuevo look EL NORTE Jueves, 11 octubre 2018, 16:27

El nuevo 'look' capilar que ha mostrado Kylie Jenner no ha dejado indiferente a nadie. Sus seguidores en las redes sociales no han podido evitar su sorpresa cuando la empresaria ha subido a sus Stories dos capturas de una conversación vía FaceTime en la que enseña lo bien que le queda el pelo a lo chico, igual a como lo lleva su madre, Kris Jenner.

El pantallazo iba acompañado por el mensaje: «Obsesionada contigo, Kris Jenner». Ahora, lo cierto es que nos ha dejado con la duda de si será un cambio de 'look' de verdad. En cualquier caso, lo que queda claro es que madre e hija son como dos gotas de agua.