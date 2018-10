El Koala se libra de la quema en 'Gran Hermano VIP' El Koala, Miriam Saavedra y Darek, de izquierda a derecha. / Telecinco Darek y Miriam Saavedra, uno de los dos abandonará el reality EL NORTE Miércoles, 24 octubre 2018, 12:02

El martes 23 de octubre se produjo la sexta entrega de 'GH VIP: Límite 48 horas' y con ella uno de los nominados iba a dejar su puesto en la zona de peligro dos días antes de la expulsión. Aunque los nominados eran Verdeliss, El Koala y Miriam Saavedra, Ángel Garó, como jefe semanal, salvó a la influencer, metiendo en su lugar a Darek quien parece ser que se ha llevado los peores porcentajes ciegos al inicio de la noche con el 71,9%, el 26,2% y el 1,9%.

Javier Vázquez les dijo a los nominados que «esta noche, uno de los tres se cae esta de la lista. Ahora, los tres tenéis que hacer un alegato diciendo quién debe irse y por qué». El Koala fue el primero en hablar y dijo que su elegido era Darek «porque se rompería el sexteto y la ruleta giraría». Por su parte, Miriam Saavedra fue de la misma opinión «por el cariño y el aprecio que tengo por El Koala y porque no he tenido acceso a hablar mucho con Darek. Lo siento, pero es un juego y obviamente quiero quedarme y quiero tener al Koala conmigo». Por último, el polaco apuntó que su elección era El Koala «porque me ha dado a entender que realmente no es como es y se nota su falsedad por dentro».

Tras cerrar las votaciones, el presentador anunció que se salvaba el cantante. «Gracias a todos los que han votado para apoyarme», comentó el cantautor malagueño.

A continuación se produjeron los posicionamientos semanales y todos los concursantes, excepto Verdeliss y El Koala, se colocaron detrás de Miriam Saavedra. Para terminar el programa, Jorge Javier Vázquez anunció que «las nominaciones del próximo jueves serán diferentes»